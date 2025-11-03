Πάτρα: Εκδήλωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των μηχανικών

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για τους όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης των μηχανικών, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στην Πάτρα.

03 Νοέ. 2025 11:49
Pelop News

Μια ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση νομικής πληροφόρησης με θέμα «Οι όροι Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης των Μηχανικών» διοργανώνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΤΕΕ (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι νομικοί συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα παρουσιάσουν:

  • το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των μηχανικών,
  • ζητήματα όπως εισφορές, προαιρετική συνέχιση ασφάλισης, εξαγορά χρόνου και ασφαλιστική ενημερότητα,
  • θέματα συνταξιοδότησης, όπως οι προϋποθέσεις, ο υπολογισμός σύνταξης και οι μεταβατικές διατάξεις,
  • καθώς και τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, ενώ μετά το πέρας της θα πραγματοποιηθεί συλλογή ερωτημάτων από τη σύμβουλο απασχόλησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετικά με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στα οποία οι νομικοί του Ινστιτούτου θα απαντήσουν εξατομικευμένα.
