Πάτρα – Έκτακτο μέτρο από τον ΟΛΠΑ: Διέλευση φορτηγών μέσα από το παλιό λιμάνι για αποσυμφόρηση της κίνησης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου (νταλίκες) εντός της λιμενικής ζώνης, στη διπλής κατεύθυνσης διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου. Στόχος του μέτρου είναι η άμεση και ουσιαστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί πλήρης κυκλοφοριακή κατάρρευση στο κέντρο και τις εισόδους της Πάτρας.
Έκτακτο επιχειρησιακό μέτρο θέτει σε εφαρμογή από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 7:00 το πρωί, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), λόγω της οριακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ο ΟΛΠΑ τονίζει ότι το μέτρο είναι προσωρινό, «απολύτως αναγκαίο» και έκτακτου χαρακτήρα, ενώ θα επανεκτιμάται καθημερινά ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο και την πορεία των κινητοποιήσεων.
Η εφαρμογή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και της λειτουργικότητας του λιμένα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των βαρέων οχημάτων.
Η κυκλοφορία στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν προσοχή και υπομονή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.
