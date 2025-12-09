Πάτρα – Έκτακτο μέτρο από τον ΟΛΠΑ: Διέλευση φορτηγών μέσα από το παλιό λιμάνι για αποσυμφόρηση της κίνησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου (νταλίκες) εντός της λιμενικής ζώνης, στη διπλής κατεύθυνσης διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου. Στόχος του μέτρου είναι η άμεση και ουσιαστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί πλήρης κυκλοφοριακή κατάρρευση στο κέντρο και τις εισόδους της Πάτρας.

Πάτρα - Έκτακτο μέτρο από τον ΟΛΠΑ: Διέλευση φορτηγών μέσα από το παλιό λιμάνι για αποσυμφόρηση της κίνησης
09 Δεκ. 2025 15:25
Pelop News

Έκτακτο επιχειρησιακό μέτρο θέτει σε εφαρμογή από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 7:00 το πρωί, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), λόγω της οριακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο ΟΛΠΑ τονίζει ότι το μέτρο είναι προσωρινό, «απολύτως αναγκαίο» και έκτακτου χαρακτήρα, ενώ θα επανεκτιμάται καθημερινά ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο και την πορεία των κινητοποιήσεων.

Ο ΟΛΠΑ τονίζει ότι το μέτρο είναι προσωρινό, «απολύτως αναγκαίο» και έκτακτου χαρακτήρα, ενώ θα επανεκτιμάται καθημερινά ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο και την πορεία των κινητοποιήσεων.

Η εφαρμογή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και της λειτουργικότητας του λιμένα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των βαρέων οχημάτων.

Η κυκλοφορία στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν προσοχή και υπομονή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

