Πάτρα – Έκτακτο μέτρο από τον ΟΛΠΑ: Διέλευση φορτηγών μέσα από το παλιό λιμάνι για αποσυμφόρηση της κίνησης

Έκτακτο επιχειρησιακό μέτρο θέτει σε εφαρμογή από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 7:00 το πρωί, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), λόγω της οριακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται αποκλειστικά η διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου (νταλίκες) εντός της λιμενικής ζώνης, στη διπλής κατεύθυνσης διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου. Στόχος του μέτρου είναι η άμεση και ουσιαστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί πλήρης κυκλοφοριακή κατάρρευση στο κέντρο και τις εισόδους της Πάτρας.

Ο ΟΛΠΑ τονίζει ότι το μέτρο είναι προσωρινό, «απολύτως αναγκαίο» και έκτακτου χαρακτήρα, ενώ θα επανεκτιμάται καθημερινά ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο και την πορεία των κινητοποιήσεων.

Η εφαρμογή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και της λειτουργικότητας του λιμένα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των βαρέων οχημάτων.

Η κυκλοφορία στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν προσοχή και υπομονή μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



