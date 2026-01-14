Πάτρα: Ενας ακόμα χρόνος για το φυσικό αέριο – Τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα

Ο αγωγός έχει φτάσει στην Οβρυά και συνεχίζει προς την Πάτρα

Αλλαγές στα υπό υλοποίηση έργα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπει πρόσφατη απόφαση τροποποίησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην πράξη επιχορήγησης της ENAON EDA.

Συγκεκριμένα, καταργείται το υποέργο που προέβλεπε την προμήθεια σταθμού αεριοποίησης LNG στην Πάτρα και αντικαθίσταται από επέκταση του δικτύου μέσης πίεσης. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία λόγω διαφοροποίησης της όδευσης του χαλύβδινου αγωγού, η οποία προέκυψε κατά την εκτέλεση των έργων και δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού. Ο νέος σχεδιασμός θεωρείται πιο λειτουργικός και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδότηση της πόλης, περιορίζοντας παράλληλα τεχνικούς κινδύνους και καθυστερήσεις.

Παρά τις αλλαγές, ο βασικός στόχος του έργου παραμένει αμετάβλητος και είναι η ανάπτυξη περίπου 208 χιλιομέτρων δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης και η σύνδεση τουλάχιστον 7.662 σημείων κατανάλωσης σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση δημόσιων κτιρίων, όπως νοσοκομεία, σχολεία και μονάδες υγείας, τα οποία συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ENAON EDA.

Οι αλλαγές συνοδεύονται και από προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση της πράξης μετατίθεται πλέον για τις 22 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την υλοποίηση των νέων τεχνικών παρεμβάσεων.

Παρά την παράταση, κυβερνητικές και υπηρεσιακές πηγές επισημαίνουν, ότι η αυστηρή τήρηση των νέων χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί κρίσιμο στοίχημα, καθώς το έργο συνδέεται με ευρύτερους ενεργειακούς στόχους και την αναβάθμιση των υποδομών στη Δυτική Ελλάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται επανεξέταση της χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται από τους όρους ένταξης της πράξης.

