Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»

Ο Σύλλογος «Μαχητές» πρόκειται να υλοποιήσει την Τετάρτη 3/12/ 2025, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), στην Πάτρα μια σημαντική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την ενίσχυση του σεβασμού, της κατανόησης και της σωστής επικοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει έναν Σύντομο Οδηγό Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία, ένα πρακτικό εργαλείο που συγκεντρώνει απλές και κατανοητές κατευθύνσεις για την ορθή και με σεβασμό επικοινωνία με άτομα διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας.

Με στόχο την ευρύτερη προώθηση των μηνυμάτων συμπερίληψης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αποδοχής της διαφορετικότητας στη δράση θα συμμετέχουν και μαθητές του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Πατρών. Μαζί με τους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) «Μαχητές» θα συνομιλήσουν με πολίτες σε κεντρικά σημεία της πόλης και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα διανείμουν τον έντυπο οδηγό συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενημέρωση για την προσέγγιση και τον τρόπο επικοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία .

Οι «Μαχητές» ενισχύουν με αυτή την συμμετοχική πρωτοβουλία το μήνυμα ότι η επικοινωνία με τα άτομα με αναπηρία θέλει τρόπο και όχι φόβο, η προσέγγιση δε αυτή συμβάλλει σε μια κοινωνία πιο ανοιχτή, λιγότερο φοβική και πιο συμπεριληπτική.

