Πάτρα: Επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ αναβαθμίζει το Σκαγιοπούλειο – Νέα υπερσύγχρονη φοιτητική εστία

Ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπουλείου μετατράπηκε σε σύγχρονη φοιτητική εστία, με επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ και μακροχρόνια αξιοποίηση 49 ετών.

Πάτρα: Επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ αναβαθμίζει το Σκαγιοπούλειο - Νέα υπερσύγχρονη φοιτητική εστία Το κτίριο είναι σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει
27 Απρ. 2026 13:00
Pelop News

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης φοιτητικής εστίας στην Πάτρα, σε ένα κτίριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο. Η τριώροφη μονάδα, επί της οδού Σολωμού 84, ακριβώς απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, μεταμορφώνει ριζικά τόσο τη λειτουργία, όσο και την εικόνα της περιοχής.

Στην περιοχή της οδού Σολωμού και του κέντρου της Πάτρας, η ζήτηση για φοιτητική στέγη είναι υψηλή, με την τάση να στρέφεται σε ανακαινισμένα κτίρια και ιδιωτικές εστίες.

Το ακίνητο, το οποίο για δεκαετίες είχε υποβαθμιστεί και είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν τη Δημοτική Ιματιοθήκη, ανήκει στο Κληροδότημα Σκαγιοπουλείου. Μέσα από διαδικασία πανελλαδικού διαγωνισμού, η αξιοποίησή του πέρασε στην κατασκευαστική εταιρεία MY FLAT ΙΚΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση και μετατροπή του σε σύγχρονη φοιτητική κατοικία.

Η επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανάπτυξης ιδιωτικών φοιτητικών εστιών στην Πάτρα, πόλη που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για οργανωμένες και ποιοτικές λύσεις στέγασης, λόγω του μεγάλου φοιτητικού πληθυσμού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επανάχρησης παλαιών κτιρίων, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον σύγχρονο αστικό ιστό.

Το συνολικό κόστος της ανακαίνισης ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ η σύμβαση προβλέπει μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 49 ετών. Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες στατικές ενισχύσεις και πλήρης αρχιτεκτονική αναβάθμιση, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές.

Το νέο κτίριο ξεχωρίζει ήδη για τον σύγχρονο και έντονα χρωματικό σχεδιασμό του, που διαφοροποιείται αισθητά από το παλιό, εγκαταλελειμμένο κέλυφος. Η αισθητική παρέμβαση έχει αλλάξει την εικόνα του δρόμου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ευρύτερης γειτονιάς.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, η νέα φοιτητική εστία προσφέρει αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, με έμφαση στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης φοιτητικής καθημερινότητας, συνδυάζοντας ιδιωτικότητα και κοινόχρηστες υποδομές.

Παράλληλα, η επένδυση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευρύτερη αστική αναζωογόνηση της περιοχής. Η αξιοποίηση ανενεργών κτιρίων σε κατοικίες συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το έργο αυτό εντάσσεται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο αστικής ανασυγκρότησης, όπου η φοιτητική στέγαση λειτουργεί όχι μόνο ως εκπαιδευτική υποδομή αλλά και ως εργαλείο αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

