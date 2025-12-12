Πάτρα: Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο από το Σύλλογο Ατόμων με κινητική αναπηρία

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,την Τετάρτη 10/12/ 2025, στα πλαίσια δράσης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (ΠΟΜΑμεΑ ΔΕ ΚΑΙ ΝΙΝ), στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.

Σκοπός της επίσκεψης και των δύο φορέων ήταν να δουν, να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν τα προσβάσιμα σημεία και τις υποδομές που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων εργασιών του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν τα λειτουργικά σημεία καθώς και δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών προκειμένου να είναι ισότιμη η πρόσβαση των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις-δράσεις. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας , θα συνεχίσει να στηρίζει την προσβασιμότητα σε χώρους πολιτισμού και δημόσιας ζωής προωθώντας την ένταξη.

