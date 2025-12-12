Πάτρα: Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο από το Σύλλογο Ατόμων με κινητική αναπηρία

Σκοπός της επίσκεψης  ήταν να δουν, να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν τα προσβάσιμα σημεία και τις υποδομές που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων εργασιών στο Ρωμαϊκό Ωδείο.

Πάτρα: Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο από το Σύλλογο Ατόμων με κινητική αναπηρία
12 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,την Τετάρτη 10/12/ 2025, στα πλαίσια δράσης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (ΠΟΜΑμεΑ ΔΕ ΚΑΙ ΝΙΝ), στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.

Σκοπός της επίσκεψης και των δύο φορέων ήταν να δουν, να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν τα προσβάσιμα σημεία και τις υποδομές που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων εργασιών του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν τα λειτουργικά σημεία καθώς και δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών προκειμένου να είναι ισότιμη η πρόσβαση των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις-δράσεις. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία  Αχαΐας , θα συνεχίσει να στηρίζει την προσβασιμότητα σε χώρους πολιτισμού και δημόσιας ζωής προωθώντας την ένταξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ