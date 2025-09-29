Πάτρα: Έρευνα για άσκοπους πυροβολισμούς – Έριξε 7 φορές στον αέρα

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της 25ης Σεπτεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν και κατέσχεσαν από το σημείο επτά κάλυκες.

