Πάτρα: Ετοιμάζονται τα σχέδια για μεγάλη ανάπλαση σε Ανθούπολη και Ζαβλάνι

Επταμελής ομάδα στελεχών των υπηρεσιών του Δήμου ετοιμάζουν πυρετωδώς τις μελέτες του έργου

Πάτρα: Ετοιμάζονται τα σχέδια για μεγάλη ανάπλαση σε Ανθούπολη και Ζαβλάνι
05 Απρ. 2026 19:00
Pelop News

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη δημοτική αρχή της Πάτρας αφορά την υλοποίηση ενός εκτεταμένου έργου ανάπλασης στις περιοχές της Ανθούπολης και του Ζαβλανίου, με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ήδη δρομολογηθεί σε επίπεδο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα δύο πυκνοκατοικημένων συνοικιών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες ελήφθη απόφαση για την ενίσχυση της ομάδας που έχει αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης, με την προσθήκη δύο ακόμη μηχανικών. Ετσι, η ομάδα αριθμεί πλέον επτά άτομα, τα οποία εργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων.

Η μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, αναβάθμιση του οδικού δικτύου, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων, ασφαλτοστρώσεις, βελτίωση του φωτισμού, ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού και παρεμβάσεις πρασίνου. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η μελέτη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οι υπηρεσίες του Δήμου κινούνται με ταχείς ρυθμούς, επιδιώκοντας να είναι όλα έτοιμα ενόψει της πρόσκλησης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ.

Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης λαϊκών συνοικιών της πόλης, μετά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ζαρουχλέικα και Προσφυγικά. Ανθούπολη και Ζαβλάνι αποτελούν περιοχές με αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, με προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τους κοινόχρηστους χώρους και τις βασικές αστικές λειτουργίες.

Ωστόσο, καθώς η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δεν έχει προσδιοριστεί ο συνολικός προϋπολογισμός, ενώ οι παρεμβάσεις δεν θα καλύψουν το σύνολο των δύο συνοικιών. Οπως επισημαίνεται, θα υπάρξει ιεράρχηση των αναγκών και επιλογή των πιο κρίσιμων σημείων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις δύο περιοχές από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών συλλόγων και του Αρκτικού Διαμερίσματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καταγράφηκαν τα βασικά προβλήματα και κατατέθηκαν προτάσεις για τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο έργο.

Οι βασικοί άξονες της σχεδιαζόμενης ανάπλασης περιλαμβάνουν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, ασφαλτοστρώσεις σε χωματόδρομους, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις, αξιοποίηση διαθέσιμων οικοπέδων, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία χώρων αναψυχής και νέων παιδικών χαρών, καθώς και ενίσχυση του πρασίνου.

