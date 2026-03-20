Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Το χθεσινό ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Νίκου Γιαπρακά είναι μία ακόμη απόδειξη ότι ο παρεμβατικός χαρακτήρας της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας «κατακλύζεται» από έντονα στοιχεία «εξωστρέφειας», με αναπόφευκτη την αντανάκλαση στο πρόσωπο του προϊσταμένου της υπηρεσίας Ευάγγελου Μάστακα.

Δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο να «εκτίθενται» ανώτατοι και ανώτεροι εισαγγελικοί λειτουργοί στα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή την ανάληψη πρωτοβουλιών, ας έχουν κοινωνικό πρόσημο.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥΣ

Ο κ. Μάστακας απ’ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Σεπτέμβριο ακολούθησε τα ίχνη των δύο τουλάχιστον τελευταίων προκατόχων του. Του συνταξιοδοτηθέντος Γιώργου Μπισμπίκη και του προαχθέντος σε Αεροπαγίτη Νίκου Νικολάου.

Η τελευταία παρέμβαση του κ. Μάστακα αφορούσε την ευαισθητοποίηση των φορέων και συνακόλουθα τη λήψη μέτρων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Πάτρα και πέριξ αυτής, που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Εχουν προηγηθεί, ως γνωστόν, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανήλικη παραβατικότητα, την ενδοοικογενειακή και την σχολική βία κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, ο κ. Μάστακας δεν περιορίζεται στα τυπικά του καθήκοντα. Διευρύνει τον ρόλο του, θέλοντας να καταδείξει ότι οι εισαγγελικοί και οι δικαστικοί λειτουργοί δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Αντιθέτως αποτελούν μέρος αυτής και κόπτονται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών.

«Στέκουν» μόνο επικοινωνιακά ή έχουν και χειροπιαστά αποτελέσματα οι δημόσιες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας; Η απάντηση από το Δικαστικό Μέγαρο είναι εύγλωττη. «Από την σιωπή και την αδράνεια είναι προτιμότερη κάθε προσπάθεια ευαισθητοποίησης, με απώτερο στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας μας, σε κάθε επίπεδο. Μέσα, λοιπόν, από ανάλογες συνέργειες, έχουμε την πεποίθηση ότι θα προκύψει βελτίωση των δεικτών της πρόληψης, της ασφάλειας κ.ο.κ.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Μάστακας δεν προσάρμοσε την «πολιτική» του, όσον αφορά τα πεδία των δράσεών του, στις ανάγκες της Πάτρας. Οπου κι αν υπηρέτησε, επιδείκνυε πάντα την ίδια εξωστρεφή συμπεριφορά. Δεν είναι εύκολο κάποιος ν’ αγιάσει στα μέρη του. Παρά ταύτα, τόσο στην Πρέβεζα σαν προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών όσο, και στα Ιωάννινα, απ’ όπου κατάγεται, άφησε κοινωνικά στίγματα που ακόμη συζητούνται.

Είτε αυτά αφορούσαν τη φιλοζωία και την προστασία των ζώων, είτε είχαν σχέση με την κυκλοφοριακή τάξη των Ιωαννίνων.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

Οι ευαισθησίες του Ευάγγελου Μάστακα πάνε, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας, «κατά μάνα, κατά κύρη». Και είναι ακριβείς και διασταυρωμένες οι πληροφορίες μας που αναφέρουν ότι δεν ξέχασε την ταπεινή καταγωγή του και την διαπαιδαγώγησή του από τον οικοδόμο πατέρα του Ανδρέα και τη μητέρα του, η οποία διατηρούσε το καφενείο της κοινότητας Ζωοδόχος, οκτώ χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα.

Εν τέλει, η απάντηση για τις «ασυνήθιστα» εξωστρεφείς παρεμβάσεις του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας εντοπίζεται στις καταβολές του και είναι από κάθε άποψη ευεξήγητη η δράση και η επιμονή του να συμβάλει έστω και στο ελάχιστο στην αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας, επωφελώς για την ίδια…

