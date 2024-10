Πάτρα: Ευλογία Χρυσοστόμου στους νέους φοιτητές – «Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους νέους»

Η παρότρυνση του Ιησού «άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά» αποτελεί το διαδοχικό κάλεσμα της Εκκλησίας προς τους νέους. Ενα κάλεσμα το οποίο επανήλθε έντονο επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και το οποίο συνεχίζει στις μέρες μας ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

«Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους νέους ανθρώπους, καθώς αποτελούν το μέλλον μας» αναφέρει συχνά ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του «Welcome to UP». «Θα υποδεχθούμε όλα τα νέα παιδιά που θα έρθουν να σπουδάσουν στην πόλη μας και θα τα ξεναγήσουμε στον ιερό ναό του Πολιούχου της Πάτρας, Αποστόλου Ανδρέα, προκειμένου να πάρουν ευλογία και δύναμη σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα της ζωής τους» δήλωσε στην «Πελοπόννησος» ο Μητροπολίτης Πατρών. Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα γίνει την προσεχή Τετάρτη και ο Σεβασμιώτατος αναμένεται να δώσει πατρικές συμβουλές στο νέο αίμα της χώρας μας, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών της δράσης: «Το Welcome to UP 2024 επισκέπτεται τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια, τον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Πάτρας, Αποστόλου Ανδρέα. Tην Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, από 13.00-15.00, οι πρωτοετείς φοιτητές-τριες του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον Ιερό Ναό που αποτελεί χώρο προσκυνήματος για χριστιανούς από όλο τον κόσμο και σήμα κατατεθέν της πόλης της Πάτρας. Τους φοιτητές-τριες θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Ανδρέα είναι βυζαντινού ρυθμού και η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά, τον οποίο ακολούθησε ο Γεώργιος Νομικός. Εγκαινιάστηκε 66 χρόνια αργότερα, το 1974. Καλύπτει εμβαδόν περίπου 2.600 τετραγωνικών μέτρων. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες και μωσαϊκά. Η αναχώρηση του λεωφορείου για την ξενάγηση στον Αγιο Ανδρέα, θα γίνει από την Πρυτανεία. (δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων welcometoup.upatras.gr/bus-tours-2024).

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών διοργανώνει συχνά παρόμοιες δράσεις για τους νέους ανθρώπους, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τις ακολουθίες πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις και εκδηλώσεις για αριστούχους και διακριθέντες μαθητές και σπουδαστές. Πρόσφατα είχαμε κάνει λόγο και για τις συνάξεις των νέων ζευγαριών.

