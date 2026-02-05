Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

Με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ηλικιωμένη στην Πάτρα, στο σπίτι της οποίας εκδηλώθηκε φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι επί της οδού Κορυτσά, στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η ηλικιωμένη ένοικος διεκομίσθη στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Πατρών.

