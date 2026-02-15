Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια

Οι έντονες και σε μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεις των τελευταίων ήμερων στην Πάτρα είχαν ως αποτέλεσμα να «φουσκώσει» ο ποταμός Γλαυκός.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι είχε πολλά χρόνια το ποτάμι να κατεβάζει τόσο νερό προς την θήλασα.

Ακόμα το ύψος του νερού δεν έχει φτάσει σε επικίνδυνο όριο, όμως επειδή οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας είναι σε στάση αναμονής,. Μάλιστα καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν σε επιφυλακή με δύο μηχανήματα αλλά και μηχανικούς που μελετούσαν την στάθμη των υδάτων του ποταμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



