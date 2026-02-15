Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια

Εχει πολλά χρόνια να κάνει υπερχείλιση ο ποταμός

Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
15 Φεβ. 2026 18:29
Pelop News

Οι έντονες και σε μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεις των τελευταίων ήμερων στην Πάτρα είχαν ως αποτέλεσμα να «φουσκώσει» ο ποταμός Γλαυκός.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι είχε πολλά χρόνια το ποτάμι να κατεβάζει τόσο νερό προς την θήλασα.

Ακόμα το ύψος του νερού δεν έχει φτάσει σε επικίνδυνο όριο, όμως επειδή οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας είναι σε στάση αναμονής,.  Μάλιστα καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν σε επιφυλακή με δύο μηχανήματα αλλά και μηχανικούς που μελετούσαν την στάθμη των υδάτων του ποταμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ