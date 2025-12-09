Πάτρα: Γιατί θα μείνει χωρίς ρεύμα το νέο Δημαρχείο την Πέμπτη

Λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης, o Δήμος Πατρέων ανακοινώνει διακοπή ηλεκτροδότησης στο νέο Δημαρχείο την Πέμπτη, με πλήρη παύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το υπόλοιπο της ημέρας.

Δημαρχείο Πάτρας, Παλαιό Αρσάκειο
09 Δεκ. 2025 13:09
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο νέο Δημαρχείο, επί της οδού Μαιζώνος 19, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί το κτίριο.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 18:00, ενώ για όλο το υπόλοιπο της ημέρας δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών μέσω των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις ανάγκες τους, καθώς στη διάρκεια των εργασιών δεν θα λειτουργούν τα συστήματα που απαιτούν ηλεκτροδότηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
