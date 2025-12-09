Πάτρα: Γιατί θα μείνει χωρίς ρεύμα το νέο Δημαρχείο την Πέμπτη

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο νέο Δημαρχείο, επί της οδού Μαιζώνος 19, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί το κτίριο.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 18:00, ενώ για όλο το υπόλοιπο της ημέρας δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών μέσω των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις ανάγκες τους, καθώς στη διάρκεια των εργασιών δεν θα λειτουργούν τα συστήματα που απαιτούν ηλεκτροδότηση.

