Πάτρα: Η αλληλεγγύη στους αγρότες

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να υπάρχει ταλαιπωρία με το κυκλοφοριακό στην Πάτρα, όμως αρκετοί πολίτες στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον αγώνα τους.

Μάλιστα, όπως έλεγαν χθες οι αγρότες, πολλοί πολίτες δώρισαν κιβώτια με νερό και τροφή στους αγρότες που παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας για να συνδράμουν στην προσπάθειά τους.

