Πάτρα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Πάτρα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά
21 Φεβ. 2026 21:55
Pelop News

Η ανακοίνωση του υπουργείο Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά έχει ως εξής:

Πάτρα: Τραγικό τέλος για τον 44χρονο ψαρά – Εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα – Ποιος είναι ο άτυχος άνδρας

«Έρευνες προς εντοπισμό αγνοούμενου στην Πάτρα και εντοπισμός της σορού του – Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη Ζάκυνθο –Διακομιδές ασθενών

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ένας 47χρονος ημεδαπός έπεσε στη θάλασσα, κατά τη διενέργεια αλιείας από στεριά, στην περιοχή νότια του λιμένα Πάτρας και έκτοτε αγνοούταν. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης και στις έρευνες συμμετείχαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), ένα σκάφος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δύο αλιευτικά (Α/Κ) σκάφη, ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Σ. καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Ε.Μ.Α.Κ., ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και ιδιώτες δύτες.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, από το ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βόρεια των εκβολών του ποταμού Γλαύκου Αχαΐας και περισυνελέγη χωρίς τις αισθήσεις του από το σκάφος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη συνδρομή του ΠΛΣ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».

 

.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Ανατριχιαστική μαρτυρία: «Ο πατριός μου με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν νήπιο»
22:39 Εφόσον έχετε γεννηθεί μία από αυτές τις τέσσερις ημερομηνίες, τότε μαγνητίζετε με ευκολία την επιτυχία
22:21 Αυτό είναι κατακόκκινο υπερτρόφιμο που στηρίζει καρδιά, έντερο και αντοχή
22:08 Πάλεψε, αλλά ηττήθηκε ο Ερμής, άρεσαν οι “μικροί”
22:01 Κυριάρχος και Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός με Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο
21:55 Πάτρα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά
21:47 Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα
21:42 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ
21:36 Αγνοείται 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι Ευρυτανίας
21:24 Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους
21:12 Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
21:00 Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
20:52 Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%
20:40 Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!
20:28 Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
20:16 «Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό
20:04 Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
19:57 Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ
19:46 Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»
19:42 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ