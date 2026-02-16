Πάτρα: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη φέρνει το «Eat – A Carnival Fiesta» στο Royal με άρωμα Πατρινού Καρναβαλιού

Μια βραδιά με έντονο καρναβαλικό παλμό υπόσχεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στην Πάτρα, με live εμφάνιση γεμάτη μουσική, performance διάθεση και χιούμορ στο κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

16 Φεβ. 2026 13:07
Pelop News

Σε καρναβαλικό ρυθμό κινείται η Πάτρα, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Patras την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου για το «Eat – A Carnival Fiesta», ένα live που φιλοδοξεί να συνδυάσει μουσική, performance και το χαρακτηριστικό ύφος της καλλιτέχνιδας.

Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί με πλήρη μπάντα και έντονη θεατρικότητα, σε ένα σκηνικό που αντλεί στοιχεία από το κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού, με σατιρική διάθεση, αυτοσχεδιασμό και αλληλεπίδραση με το κοινό.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει ενεργά, επιλέγοντας αποκριάτικες εμφανίσεις με ελεύθερη φαντασία, στο πνεύμα της περιόδου, δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι με τις ταυτότητες και τη μεταμφίεση.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στον χώρο Royal Patras (Ακτή Δυμαίων 51), με ώρα προσέλευσης στις 20:00. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω προπώλησης στο more.com και σε συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, με τιμή εισόδου 15 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα των καρναβαλικών δράσεων της πόλης, προσθέτοντας ένα ακόμη μουσικό γεγονός στο πρόγραμμα της περιόδου.

