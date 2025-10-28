Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ο Δήμαρχος δήλωσε για την σημερινή επέτειο: «Ένας λαός, όταν καταλάβει την δύναμή του, μπορεί να νικήσει όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι ανίκητοι. Αυτό έγινε τότε, αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα».

Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
28 Οκτ. 2025 14:16
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν τιμώντας την επέτειο της 28ηςΟκτωβρίου, στην Δοξολογία που εψάλη στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στην κατάθεση στεφάνων που ακολούθησε στο Μνημείο της Ελευθερίας στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου ο Δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι και αμέσως μετά παρακολούθησαν την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Ο Δήμαρχος δήλωσε για την σημερινή επέτειο: «Ένας λαός, όταν καταλάβει την δύναμή του, μπορεί να νικήσει όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι ανίκητοι. Αυτό έγινε τότε, αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα».

Η Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, στην Δοξολογία που εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων από την περιοχή, που βρίσκεται στο προαύλιο του Ναού.

Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
12:39 Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ