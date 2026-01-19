Πάτρα: Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία κόβει την πίτα της στις 4/2
Για την Τετάρτη 4/02/2026, έχει προγραμματιστεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απγεόυμα, στον πολυχώρο «Μώλος», στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.
