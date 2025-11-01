Πάτρα: Η Κανακάρη ξανά… βούλιαξε – Το “μπάλωμα” που δεν άντεξε ούτε δέκα μέρες ΦΩΤΟ

Όπως φαίνεται, η Κανακάρη έχει χιούμορ και μάλιστα μαύρο. Το πρωί του Σαββάτου, στο ίδιο σημείο όπου στις 23 Οκτωβρίου είχε ανοιχτεί η περίφημη καθίζηση, η άσφαλτος αποφάσισε να… ξαναδοκιμάσει τις αντοχές της.

Το αποτέλεσμα; Ένα νέο “μπάλωμα” στη μέση του δρόμου που ήδη συγκεντρώνει βλέμματα και σχόλια.

Πάτρα: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα της Κανακάρη – Η πιο.. “πατρινή” προσωρινή λύση! ΦΩΤΟ

Η εικόνα μιλάει από μόνη της: εκεί που μέχρι πριν λίγες μέρες είχε γίνει «επιδιόρθωση», σήμερα δεσπόζει ξανά ένα μπαλωμένο κομμάτι δρόμου, έτοιμο να γράψει το δεύτερο επεισόδιο της σειράς “Η Τρύπα της Κανακάρη”.

Αυτοκίνητα επιβραδύνουν, περαστικοί κοιτάζουν δύσπιστα και κάποιοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, όταν η Αστυνομία είχε αποκλείσει το σημείο με… καρέκλες δανεικές από τα γύρω καφέ. Ένα ντεκόρ που είχε γίνει viral και αποτύπωνε την πατρινή εφευρετικότητα στο μεγαλείο της.

Το νέο “άνοιγμα” στην άσφαλτο ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η Κανακάρη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Ίσως η τρύπα να μην ήθελε να χαθεί έτσι απλά, χωρίς ένα encore.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



