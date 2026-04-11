Πάτρα: Η Rachel Corrie ζωντανεύει στο act σε μια παράσταση που δεν αφήνει κανέναν αμέτοχο

Στο θέατρο act της Πάτρας έρχεται στις 16 και 17 Απριλίου, στις 21.30, η παράσταση «Το όνομά μου είναι Rachel Corrie», ένα έργο βασισμένο στα αυθεντικά ημερολόγια και την προσωπική αλληλογραφία της 23χρονης Αμερικανίδας ακτιβίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της στη Γάζα το 2003. Είκοσι τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η φωνή της εξακολουθεί να ακούγεται με δύναμη, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη μπορεί ακόμη να μεταφέρει στη σκηνή μια βαθιά προσωπική μαρτυρία με καθαρό πολιτικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Η παράσταση φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία μιας νέας γυναίκας που δεν έμεινε αμέτοχη απέναντι στην αδικία. Μέσα από τα ίδια της τα λόγια, η Rachel Corrie ξεδιπλώνει τη σκέψη, την αγωνία, την ευαισθησία και τη στάση ζωής της, σε ένα έργο που λειτουργεί όχι μόνο ως ντοκουμέντο, αλλά και ως ζωντανός διάλογος με τη σημερινή πραγματικότητα.

Σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι, οι εκτοπισμοί και η βία επιστρέφουν καθημερινά στο δημόσιο βλέμμα, το κείμενο δεν στέκεται απλώς σε ένα ιστορικό γεγονός. Αντίθετα, θέτει ξανά στο κέντρο ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά και πιεστικά: ποια είναι η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην αδικία, πόση αξία έχει μια ανθρώπινη ζωή σε συνθήκες σύγκρουσης και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ατομική στάση απέναντι στη συντριπτική δύναμη των μηχανισμών βίας.

Το έργο «My Name Is Rachel Corrie» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2005 στο Royal Court Theatre, σε επιμέλεια των Alan Rickman και Katharine Viner. Από τότε έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία, με παραστάσεις σε περισσότερες από 20 χώρες και μεταφράσεις σε τουλάχιστον 12 γλώσσες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα και τη δύναμη της μαρτυρίας που μεταφέρει.

Στη φετινή ελληνική σκηνική εκδοχή, η παράσταση παρουσιάζεται ως θεατρικός μονόλογος, με λιτά εκφραστικά μέσα και σκηνική προσέγγιση που αφήνει χώρο στον ίδιο τον λόγο της Rachel Corrie να αναπνεύσει. Η επιλογή αυτή δεν επιδιώκει να την αναδείξει ως αφηρημένο σύμβολο, αλλά ως έναν υπαρκτό άνθρωπο, με σκέψεις, αντιφάσεις, φόβους και πίστη σε αυτό που θεωρούσε δίκαιο.

Η Rachel Corrie βρέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2003, συμμετέχοντας σε ανθρωπιστική δράση. Στις 16 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς έχασε τη ζωή της στη Ράφα, στην προσπάθειά της να αποτρέψει την κατεδάφιση ενός σπιτιού. Η προσωπική της γραφή, τα ημερολόγια και οι επιστολές της έγιναν αργότερα η βάση για το θεατρικό έργο που γνώρισε διεθνή απήχηση και συνεχίζει μέχρι σήμερα να παρουσιάζεται σε σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Στην Πάτρα, η παράσταση φιλοξενείται στο θέατρο act για δύο βραδιές, καλώντας το κοινό να συναντήσει μια ιστορία που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αγγίζει με άμεσο τρόπο το παρόν.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Δώρα Τσάγκα – Χριστίνα Κουϊμουντζή

Ερμηνεία: Δώρα Τσάγκα

Μουσική σύνθεση: Αντώνης Κολλιόπουλος

Μετάφραση: Νάνσυ Τρικκαλίτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Εύη Ακριβού

Παραγωγή: Free Active Creative Team (FACT)

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

16 & 17 Απριλίου, στις 21.30

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-onoma-mou-einai-rachel-corrie/

