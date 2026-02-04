Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα εκτινάχθηκε και κατέληξε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
04 Φεβ. 2026 21:20
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί τα νερά τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που κινούνταν με κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα εκτινάχθηκε και κατέληξε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά και στα δύο ρεύματα, έως την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
20:28 Τουρκία: Η εισαγγελία προτείνει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον Ιμάμογλου
20:17 Χίος: Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα του Λιμενικού στην τραγωδία
20:06 Μητέρα πήρε τα κινητά τηλέφωνα από τις ανήλικες κόρες της και εκείνες πήδηξαν από τον 9ο όροφο!
19:56 «Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους», αποκαλύψεις του πατέρα του 27χρονου για τη δολοφονία του στη Νέα Πέραμο
19:45 Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα
19:35 «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο», μαρτυρία για τη Λόρα από Έλληνα στη Γερμανία
19:30 Πάτρα: Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή 14 παραδοσιακών ομάδων
19:20 Ένας 89χρονος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της πολιτείας Κουάρα
19:06 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
19:00 Δεν έχουν καταλάβει ότι η μεταπολίτευση πεθαίνει…
18:50 Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου
18:40 «Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων
18:30 Υπερταμείο: Οδικός χάρτης επενδύσεων το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ