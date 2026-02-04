Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στο σημείο που είχαν συγκεντρωθεί τα νερά τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που κινούνταν με κατεύθυνση από Πάτρα προς Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα εκτινάχθηκε και κατέληξε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά και στα δύο ρεύματα, έως την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

