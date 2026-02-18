Πάτρα: Καταδικάστηκε και πιάστηκε να κάνει τα… ίδια
Ποινή φυλάκισης στον 43χρονο που είχε κάνει… «επάγγελμα» την κλοπή δικύκλων
Δεν πρόλαβε να περάσει το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Πάτρας, έχοντας στην πλάτη του ποινή άνω των τριών ετών, και αμέσως έπιασε «δουλειά». Ο λόγος, για έναν 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη λίγα 24ωρα μετά να κλέβει… βενζίνη από σταθμευμένη μηχανή και να προκαλεί καταδίωξη από τους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία.
Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς από το 2012 μέχρι το 2021 είχε πραγματοποιήσει πάνω από 80 κλοπές δικύκλων μηχανών, έχοντας μάλιστα «αδυναμία» σε συγκεκριμένη ιαπωνική μάρκα. Μάλιστα είχε στήσει αυτοσχέδιο συνεργείο, στο οποίο αποσυναρμολογούσε τα δίκυκλα και στη συνέχεια τα πουλούσε ως ανταλλακτικά. Η δράση του σταμάτησε όταν το 2021 συνελήφθη για κλοπή μηχανής αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, και μάλιστα στο βαλιτσάκι του δικύκλου βρισκόταν και πόσο ύψος 4.800 ευρώ. Ο ίδιος είχε αμφισβητήσει τότε ότι υπήρχαν τα χρήματα αυτά στο βαλιτσάκι, όμως το δικαστήριο τώρα, τον καταδίκασε και για κλοπή του συγκεκριμένου ποσού, αποδεχόμενο έτσι την ύπαρξη των χρημάτων, κλείνοντας την υπόθεση που αποτελούσε «σκιά» για έναν αξιωματικό, ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα στην υπηρεσία του και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μάλιστα διενεργήθηκε και ΕΔΕ. Ομως η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου και για αυτή την κλοπή έκρινε την ενοχή του 43χρονου, με αποτέλεσμα η οποιασδήποτε απόπειρα απαλλαγής του κατηγορητηρίου να πέφτει στο κενό.
Η ποινή που επέβαλε η δικαιοσύνη στον κατηγορούμενο, αφορούσε την κλοπή δεκάδων δικύκλων, εξαρτημάτων οχημάτων και πόσο συνολικού ύψους 8.670 ευρώ και άλλα αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκε. Ομως ο 43χρονος δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς η έφεση είχε ανασταλτικό χαρακτήρα και έτσι αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Από ότι φαίνεται όμως δεν πτοήθηκε, καθώς στις 16 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί τον εντόπισαν να αφαιρεί καύσιμο από σταθμευμένη μοτοσυκλέτα. Οταν ο ίδιος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει με άλλη μηχανή και ακολούθησε καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και σε σωματικό έλεγχο που του έγινε βρήκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, μία τρόμπα μετάγγισης καυσίμου και δύο πλαστικές μπουκάλες που περιείχαν βενζίνη. Παράλληλα διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι είχε τοποθετήσει στη μοτοσικλέτα του πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, την οποία είχε κατασκευάσει μόνος του. Ο 43χρονος θα οδηγηθεί εκ νέου στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί για τις πράξεις του.
