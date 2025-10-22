Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»

Στην οδό Μονής Βατοπεδίου, ανάμεσα στις περιοχές της Λεύκας και των Ιτιών, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια καθημερινότητα γεμάτη ταλαιπωρία και εγκατάλειψη. Ο δρόμος, όπως αναφέρουν, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση, με τους λάκκους και τις πλημμύρες του χειμώνα να μετατρέπουν την πρόσβαση στα σπίτια σε δοκιμασία, ενώ τους θερινούς μήνες η σκόνη είναι αποπνικτική.

«Έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές στο Δήμο», σημειώνουν οι κάτοικοι, «όμως η απάντηση που παίρνουμε είναι πάντα η ίδια: τα χρήματα δεν υπάρχουν, το έργο είναι στο πρόγραμμα. Μόνο που το “πρόγραμμα” δεν υλοποιείται ποτέ».

Η κατάσταση, όπως τονίζουν, είναι επικίνδυνη και για τους πεζούς, καθώς η έλλειψη υποδομών, ο στενός δρόμος και η κυκλοφορία οχημάτων δημιουργούν συνεχή προβλήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τμήμα του δρόμου που συνδέει την περιοχή με τη Λεύκα προορίζεται να μετατραπεί σε πεζόδρομο, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εργολαβία ή εργασία που να δείχνει ότι το έργο προχωρά.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου Πατρέων, επισημαίνοντας πως η περιοχή έχει αφεθεί στο έλεος των καιρικών φαινομένων και της αδιαφορίας. Όπως χαρακτηριστικά λένε: «Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό· έναν δρόμο που να μπορούμε να περπατάμε και να οδηγούμε με ασφάλεια».

