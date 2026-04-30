Πάτρα-Κιβωτός της Αγάπης: Το χρέος αγγίζει τις 500.000 ευρώ – Νέος κύκλος οικονομικού αδιεξόδου

Η οικονομική θηλιά σφίγγει για μία ακόμα φορά γύρω από το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» το χρέος του οποίου αγγίζει σήμερα τις 500.000 ευρώ. Οι 50 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αδυναμία καταβολής του συνόλου της μισθοδοσίας τους. Παράλληλα, οι διατροφικές και άλλες ανάγκες των 60 περίπου τροφίμων του ιδρύματος καλύπτονται από δωρεές ευαισθητοποιημένων συμπολιτών, σχολείων, συλλόγων και άλλων.

Οπως έχει αναδείξει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το οικονομικό πρόβλημα αποτελεί χρόνιο ζήτημα για το συγκεκριμένο ίδρυμα και κάθε χρόνο με έκτακτες επιχορηγήσεις από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας όπως και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιχειρείται η κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων του.

Χθες, εργαζόμενοι του ιδρύματος μαζί με μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου και ΝΠΙΔ Αχαΐας, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργίας Ντάτσικα. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο «οι εργαζόμενοι στον χώρο πληρώνονται τον τελευταίο χρόνο με μέρος της μηνιαίας μισθοδοσίας τους και εν συνεχεία με έναντι. Αυτό, αφού η ετήσια κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος φτάνει τα 50.000 ευρώ και μόνο η μισθοδοσία αγγίζει τα 70.000 ευρώ το μήνα, με τα υπόλοιπα έξοδα (λειτουργικά, ασφαλιστικά, κ.ά.) να καλύπτονται από χορηγίες». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το ίδιο «τα νοσήλια των 1.073 ευρώ που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για κάθε τρόφιμο είναι υποδεέστερα των μεγάλων αναγκών για τα παιδιά ΑμΕΑ που έχουν υπολογιστεί στα 1.750 ευρώ τον μήνα για κάθε ένα, λόγω των αυξημένων τιμών σε φάρμακα, αναλώσιμα, ενέργεια, σίτιση κ.λπ. Η όλη κατάσταση έχει συσσωρεύσει χρέη 300.000 –500.000 ευρώ στο ίδρυμα, με οφειλές και σε ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που δημιουργεί συνολικότερο πρόβλημα εκτός από τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και για τις ανάγκες λειτουργίας μιας τόσο σοβαρής δομής, από τις λίγες στη Δυτική Ελλάδα».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιλώντας στην «Π», η πρόεδρος του ιδρύματος Κατερίνα Νικολάου επιβεβαίωσε το ύψος του χρέους του ιδρύματος εξηγώντας: «Πρόκειται κυρίως για χρέος προς τη ΔΕΗ, το ΙΚΑ και το φαρμακείο. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, τους οφείλουμε ένα πολύ μικρό ποσό για την εξόφληση του Απριλίου. Τα οικονομικά προβλήματα του ιδρύματός μας είναι διαχρονικά και γνωστά. Η Περιφέρεια κάνει ό,τι μπορεί και μας βοηθάει σε πάρα πολλές ανάγκες μας. Πρέπει να υπάρξει τακτική επιχορήγηση η οποία να καλύπτει το σύνολο των αναγκών μας».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σε επικοινωνία που είχε η «Π» με την αντιπεριφερειάρχη Γεωργία Ντάτσικα, μετά τη χθεσινή διαμαρτυρία, μας δήλωσε ότι «το αίτημα των εργαζομένων είναι δίκαιο. Ωστόσο εμείς ως Περιφέρεια δεν έχουμε πολλά περιθώρια χρηματοδότησης. Παρ’ όλα αυτά είμαστε διαρκώς δίπλα τους. Φροντίσαμε για πάρα πολλά πράγματα διότι ήταν ένα ίδρυμα χωρίς πιστοποίηση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα καλύπτουμε ανάγκες λειτουργικές αλλά και κτιριακές. Πέρυσι με εντολή του περιφερειάρχη τους χρηματοδοτήσαμε με 50.000 ευρώ και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος διπλασιάζοντας το ποσό».

Σε σχέση με το χρέος του ιδρύματος, η κ. Ντάτσικα εξηγεί ότι «θα πρέπει να υπάρξει μία σταθερή χρηματοδότηση. Γι’ αυτό, όμως, όπως και για την αύξηση των νοσηλίων απαιτείται αλλαγή του καταστατικού λειτουργίας του και οικονομική αναφορά για τον έλεγχο της οποίας αρμόδιος είναι ο δήμος.

Τέλος, η κ. Ντάτσικα γνωστοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Γλούμη και όλους τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές υπηρεσίες και εκπρόσωπο του ιδρύματος για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ίδρυμα, ώστε να αναζητηθεί μία οριστική λύση.

