Πάτρα: Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το Αστυνομικό Μέγαρο στο ΚΕΤΧ – Τι λέει η Επιτροπή Κατοίκων

Επιτροπή Κατοίκων ζητά μεταφορά του έργου και προειδοποιεί με προσφυγή στα δικαστήρια

04 Μαρ. 2026 19:05
Σε τροχιά νέας έντασης μπαίνει το ζήτημα της ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ, μετά το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Γηροκομείου – Εγλυκάδας – Προφήτη Ηλία – Παγώνας. Οι κάτοικοι δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετοι στην υλοποίηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής.

Όπως αναφέρουν, πληροφορήθηκαν μέσω δημοσιευμάτων ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου έχει ήδη υπογραφεί και ότι οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν έχει προηγηθεί καμία κυκλοφοριακή ή περιβαλλοντική μελέτη, ενώ – σύμφωνα με τους ίδιους – δεν έχει υλοποιηθεί καμία από τις προβλεπόμενες διανοίξεις οδών στην περιοχή.

Οι διανοίξεις αυτές, όπως υποστηρίζουν, αποτελούσαν ρητή προϋπόθεση που είχε θέσει ο Δήμος Πατρέων για τη χωροθέτηση του Μεγάρου εντός του στρατοπέδου. Κατά την Επιτροπή, η μη υλοποίησή τους δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, με δεδομένο ότι ακόμα και αν ξεκινούσαν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, η ολοκλήρωσή τους θα απαιτούσε χρόνια, δηλαδή χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της έναρξης λειτουργίας του κτιρίου.

«Θα προκληθεί κυκλοφοριακό χάος και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και των περιουσιών μας», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επιβάρυνση της περιοχής.

Ζητήματα νομιμότητας και χωροθέτησης

Πέραν του κυκλοφοριακού, η Επιτροπή επαναφέρει και ζήτημα νομιμότητας της χωροθέτησης. Όπως επισημαίνει, η ανέγερση αστυνομικού κτιρίου που θα περιλαμβάνει τμήμα μεταγωγών και κρατητήρια, σε άμεση γειτνίαση με σχολικό συγκρότημα και σε περιοχή χαρακτηρισμένης Γενικής Κατοικίας, είναι – κατά την άποψή τους – «εκτός λογικής και εκτός νόμου».

Επικαλούνται, μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018, που ρυθμίζει τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν συνάδει με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με τις θέσεις του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού του ΚΕΤΧ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για την επάρκεια χώρου εντός του στρατοπέδου, ειδικά μετά τη μετατροπή του σε Κέντρο Υποδοχής Νεοσυλλέκτων.

«Να μεταφερθεί το έργο σε άλλο χώρο»

Η Επιτροπή Αγώνα διαμηνύει ότι εναντιώνεται «πλήρως» στην ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ και καλεί τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν τη χωροθέτηση, προτείνοντας τη μεταφορά του έργου σε διαφορετικό χώρο που – όπως υποστηρίζουν – θα εξυπηρετεί καλύτερα τόσο την πόλη όσο και την Αστυνομία.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Δήμο Πατρέων προκειμένου να κινηθούν νομικά και να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση του έργου.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου το δημοτικό σκηνικό, καθώς η έναρξη των εργασιών πλησιάζει και οι αντιδράσεις δείχνουν να κλιμακώνονται, με επίκεντρο τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και τη συμβατότητα του έργου με το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο.

