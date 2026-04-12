Πάτρα: Κρεοπώλης έστησε σούβλα για 80 αρνιά-Θα τα δίνει …take away ΦΩΤΟ

Οι παραγγελίες αφορούσαν όχι μόνο περιοίκους, αλλά και καταναλωτές από την Πάτρα , την Κάτω Αχαΐα και τα γύρω χωριά

12 Απρ. 2026 11:01
Ένα απίστευτο σκηνικό αντίκρισαν όσοι διέσχισαν σήμερα την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Κάτω Αχαΐα, καθώς στην περιοχή των Καμινιών, είδαν ένα κρεοπωλείο να έχει βάλει υπαίθρια σούβλα  με πάνω από…. 80 αρνιά και κοκορέτσια.

Αλλωστε, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη παραδοσιακά στο ψήσιμο και πιο συγκεκριμένα στο σούβλισμα.

Πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίσουν στο σπίτι τους και εκεί υπάρχουν οι καταστηματάρχες που δηλώνουν… έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος των απαιτήσεων της ημέρας.  Ο Κρεοπώλης Κώστας Πήττας που διατηρεί κατάστημα επί σειρά ετών στα Καμίνια, έστησε δεκάδες σούβλες για να δίνει αρνί… take Away.

Τα περισσότερα αρνιά έχουν πάρει ήδη…χρώμα

Συγκεκριμένα, έστησε περισσότερες από 80 σούβλες στο μαγαζί του προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίζουν το αρνί στο σπίτι τους και μετά τι 1 θα ξεκινήσουν να δίνονται οι παραγγελίες.

12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
11:50 Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στα play-offs
11:39 Οι 21 ώρες συζητήσεων και οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
11:28 Χίος: Μαγευτικές εικόνες στο Βροντάδο, χιλιάδες ρουκέτες την Ανάσταση
11:14 Tips για όσα πρέπει να περιλαμβάνει το Πασχαλινό τραπέζι
11:01 Πάτρα: Κρεοπώλης έστησε σούβλα για 80 αρνιά-Θα τα δίνει …take away ΦΩΤΟ
10:49 Αιτή: Πρωτοφανές περιστατικό, ποδοπατήθηκαν 30 τουρίστες ΒΙΝΤΕΟ
10:37 Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία
10:25 Ουγγαρία: Ανοιξαν οι κάλπες, τα σενάρια για τον Ορμπάν
10:15 Πάτρα: Δείτε σε πιο παραλιακό εστιατοριο δείπνησε ο Γαβαλάς
10:00 Η Tui θα μεταφέρει 45.000 τουρίστες μέσω του Άραξου-Τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ε. Δημητρόπουλου
9:50 Σύρος: Οχια δάγκωσε 13χρονο και νοσηλεύεται
9:40 Σπουδαία διάκριση για την Νάσια Μεσίρη, κατέκτησε την 6η θέση στον κόσμο
9:31 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:21 Κρήτη: Τριπλή επιχείρηση μεταναστών
9:11 Με σύμμαχο τον καιρό το ψήσιμο του οβελία-Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα του Πάσχα
9:00 Μέση Ανατολή: Άκαρπες οι επαφές για την εκεχειρία, κάναμε την καλύτερη πρόταση, είπε ο Βανς
0:00 Φως, ελπίδα και αγάπη: Χριστός Ανέστη! – Ευχές από τον όμιλο «Πελοπόννησος»
