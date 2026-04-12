Πάτρα: Κρεοπώλης έστησε σούβλα για 80 αρνιά-Θα τα δίνει ...take away ΦΩΤΟ

Ένα απίστευτο σκηνικό αντίκρισαν όσοι διέσχισαν σήμερα την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Κάτω Αχαΐα, καθώς στην περιοχή των Καμινιών, είδαν ένα κρεοπωλείο να έχει βάλει υπαίθρια σούβλα με πάνω από…. 80 αρνιά και κοκορέτσια.

Αλλωστε, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη παραδοσιακά στο ψήσιμο και πιο συγκεκριμένα στο σούβλισμα.

Πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίσουν στο σπίτι τους και εκεί υπάρχουν οι καταστηματάρχες που δηλώνουν… έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος των απαιτήσεων της ημέρας. Ο Κρεοπώλης Κώστας Πήττας που διατηρεί κατάστημα επί σειρά ετών στα Καμίνια, έστησε δεκάδες σούβλες για να δίνει αρνί… take Away.

Συγκεκριμένα, έστησε περισσότερες από 80 σούβλες στο μαγαζί του προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίζουν το αρνί στο σπίτι τους και μετά τι 1 θα ξεκινήσουν να δίνονται οι παραγγελίες.

