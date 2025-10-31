Πάτρα – Κρουαζιέρα: «Με πλήρη φάκελο στο Μαϊάμι»

Μετά από 15 χρόνια εμπειρίας στην εμπορική ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ο συμπολίτης Παναγιώτης Ντεντόπουλος εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προσεγγίζουν με σοβαρό τρόπο την αξιοποίηση του λιμανιού της Πάτρας για τον κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην πόλη μας και αναλύει τις προοπτικές του εγχειρήματος.

Μιλώντας χθες στην εκπομπή «Απόρρητη Γραμμή» του υπογράφοντος στον «Πελοπόννησος FM 103.9», αναφέρθηκε ειδικότερα σ’ έναν ασφαλή οδικό χάρτη, που θα επιτρέψει στην Πάτρα την υποδοχή δεκάδων κρουαζιερόπλοιων τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα είπε:

«Η συντονισμένη δράση όλων των φορέων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προσέγγιση των εταιρειών κρουαζιέρας. Το βήμα που έγινε με την παρουσία του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας στην έκθεση του Αμβούργου ήταν σωστό και επιβεβλημένο, αλλά βέβαια και τα επόμενα είναι αναγκαίο να γίνουν στην ορθή κατεύθυνση».

Ο κ. Ντεντόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντίστοιχη έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, τις μέρες του Πάσχα, στο Μαϊάμι: «Εκεί φαίνεται απολύτως αναγκαία η παρουσία μας και χρειάζεται να είμαστε άρτια προετοιμασμένοι για να πείσουμε ότι η Πάτρα διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πρέπει, φερ’ ειπείν, να κατανοήσουμε ότι το δέλεαρ πλέον των ξένων τουριστών δεν είναι μόνο ο ήλιος και οι θάλασσές μας. Εμείς, ως Πάτρα, διαθέτουμε και πρέπει να προμοτάρουμε επαρκώς ένα «τόξο εκδρομών» με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας. Αφενός οι ταξιδιώτες να μπορούν να επισκεφθούν τα αξιοθέατα και τα τοπόσημα της πόλης και αφετέρου να εκδράμουν σε γύρω περιοχές, που έχουν να επιδείξουν το πολιτιστικό, ιστορικό και γοητευτικό περιεχόμενό τους, όπως π.χ. την έξοδο του Μεσολογγίου, τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, τον Οδοντωτό κ.ο.κ.».

Εχοντας την εμπειρία από αρκετά λιμάνια (Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη κ.ά.), ο Παναγιώτης Ντεντόπουλος δίνει κατά προσέγγιση την οικονομική διάσταση της υπόθεσης:

«Σε ένα εξάωρο έχει διαπιστωθεί ότι ο τουρίστας μόλις εξέρχεται από το κρουαζιερόπλοιο, που μεταφέρει συνήθως 2 – 2.500 άτομα, ξοδεύει 90 – 110 ευρώ. Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, τι θα σημάνει για την περιοχή η «βιομηχανία της κρουαζιέρας». Προβολή και έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων».

Σε άλλο σημείο της χθεσινής συνέντευξης, ο κ. Ντεντόπουλος αναφέρεται στους ρεαλιστικούς στόχους των επόμενων χρόνων:

«Επαναλαμβάνω ότι είναι αυτονόητη προϋπόθεση όλοι οι φορείς της πόλης να αντιληφθούν ότι η κρουαζιέρα μπορεί να εξελιχθεί σε μια σπουδαία οικονομική διέξοδο της περιοχής.

Με σύμπνοια, μεθοδικότητα, υπομονή και άρτια παρουσίαση του λιμανιού της Πάτρας και των πλεονεκτημάτων της περιοχής, θεωρώ εφικτό τον κατάπλου 2 – 3 κρουαζιερόπλοιων το 2026, περισσότερων από 20 το 2027 και σίγουρα 50 και πλέον από το 2030 και μετά».

Στο ερώτημα αν βλέπει ως «αγκάθι» την απροθυμία της δημοτικής αρχής να συμπράξει στο εγχείρημα, ο κ. Ντεντόπουλος υποστήριξε:

«Κοιτάξτε, αναφερόμαστε σ’ έναν διαχρονικό στόχο, που ξεπερνάει τη βούληση ενός δημάρχου που σήμερα κατέχει το αξίωμα και αύριο όχι. Αντικειμενικά, η άρνησή του δεν είναι κρίσιμο μέγεθος. Θα ήταν, βέβαια, ευχής έργο να κατανοούμε ότι θα έχει όφελος η Πάτρα από την κρουαζιέρα. Πάντως, έστω κι αν δεν το έχει αντιληφθεί, έχει … συμβάλει στην επίτευξη του στόχου, με τις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης. Οι τουρίστες διευκολύνονται αφάνταστα…».

