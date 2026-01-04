Πάτρα- Kυνήγι φαντασμάτων στο Σκαγιοπούλειο: Τι κρύβεται στην Ιεροθέου και Σολωμού; ΦΩΤΟ
Μαρτυρίες για οπτασίες και περίεργα φαινόμενα.
Αυτήν τη φορά δεν χρειάστηκε να ξενιτευτούμε στα όρη και στα άγρια βουνά για να κυνηγήσουμε φαντάσματα.
Η αποστολή που μας ανέθεσε αναγνώστης της «Π» τις παραμονές των Χριστουγέννων, μας έφερε στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, εκεί όπου ο ίδιος εντόπισε περίεργα φαινόμενα. «Να πας στην Ιεροθέου και Σολωμού. Η περιοχή κρατάει!» μας είπε με έμφαση κι όταν του ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες, προχώρησε στο… παρασύνθημα: «Σε εκείνους τους δρόμους θα βρεις παλιά κι εγκαταλελειμμένα σπίτια στα οποία τα βράδια ακούγονται περίεργοι θόρυβοι κι εμφανίζονται απόκοσμες φωταψίες ενώ θεωρητικά δεν μένει κανείς μέσα».
Το καλύτερο, όμως, το άφησε για το τέλος. Για την ακρίβεια, αυτό που μας είπε, μας… ταρακούνησε κυριολεκτικά: «Ενας γείτονας, μου ορκίστηκε ότι είδε οπτασίες να χορεύουν».
Αυτό ήταν! Η αποστολή συνδυάστηκε, μάλιστα, με την παρακολούθηση της (υπέροχης) ταινίας «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων». Προφανώς περιμέναμε να συναντήσουμε κάποιο ή κάποια από τα πνεύματα της ελληνικής κινηματογραφικής διασκευής του αθάνατου έργου του Καρόλου Ντίκενς (φυσικά θα θέλαμε να αποφύγουμε το τρίτο πνεύμα…).
Ανεβαίνοντας την οδό Ιεροθέου και λίγο πριν βγούμε στην οδό Σολωμού, συναντήσαμε όντως αρκετές παλιές μονοκατοικίες και το κτίριο ενός σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει, πλέον, παύσει τη λειτουργία του. Σε κάποια από αυτά τα ισόγεια ή τα διώροφα σπίτια είδαμε σφραγισμένα ή σπασμένα πορτοπαράθυρα, αλλά και γκράφιτι ζωγραφισμένα στους τοίχους. Κάποια από αυτά τα οικήματα έχουν πωλητήριο, κάποια άλλα μοιάζουν εντελώς εγκαταλελειμμένα, ενώ ορισμένα άλλα είναι στη διαδικασία προανακαίνισης.
Ρωτώντας κάποιους κατοίκους της περιοχής, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί… κάτι έχουν δει και κάτι έχουν ακούσει για τα «στοιχειά του Σκαγιοπουλείου». Σχεδόν όλοι, όμως, από όσους μιλήσαμε, υποβαθμίζουν το γεγονός, αποδίδοντας τα μεταφυσικά φαινόμενα είτε στη φαντασία των ανθρώπων είτε σε φάρσες που κάνουν παρέες νεαρών είτε στην παρουσία τρωκτικών (τετράποδων ή και… δίποδων).
Αν πάρουμε σοβαρά, πάντως, τις μαρτυρίες, θα γράψουμε ολόκληρο μυθιστόρημα. Εχουμε και λέμε: Ενας μας είπε ότι έχει ακούσει «να χορεύουν κάθε βράδυ οι διαβόλοι». Ενας άλλος ορκίστηκε στα παιδιά του ότι είδε «ένα παρκαρισμένο αμάξι να κινείται για λίγα μέτρα χωρίς οδηγό» (σ.σ. μήπως είχαν ξεχάσει να «ανεβάσουν» το χειρόφρενο τα πνεύματα;). Και, τέλος, μια κυρία έλεγε ότι ακούει «αλυσίδες να χτυπούν την καγκελόπορτα του Σκαγιοπουλείου», προσθέτοντας επίσης ότι ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα είδε «φώτα στο εσωτερικό του Μεγάρου».
Για να γράψουμε του… στραβού το δίκιο, εμείς δεν εντοπίσαμε κάτι ανησυχητικό ή παραφυσικό, η αλήθεια είναι, όμως, ότι όλες αυτές οι ιστορίες δεν μπορούν να σε αφήσουν ανεπηρέαστο, όσο «τέρας ψυχραιμίας» κι αν είσαι ή όσο «κρύο αίμα» κι αν ρέει στις φλέβες σου. Αν υπάρχει, βέβαια, κάτι ενθαρρυντικό από όλη αυτήν τη βραδινή μας εξόρμηση, είναι ότι εντοπίσαμε πολλές κατοικίες ή καταστήματα να ανακαινίζονται. Τα βαψίματα, οι αναπαλαιώσεις και τα μερεμέτια είναι ο καλύτερος τρόπος για να διώξει κανείς τα φαντάσματα. Οι δυνάμεις του κακού δεν φοβούνται μόνον τον σταυρό και τα κομποσκοίνια. Δεν μπορούν να τα βάλουν κυρίως με ένα πράγμα: Με την εξέλιξη…
Υ.Γ.: Και μια απαραίτητη διευκρίνιση για το τέλος: Φυσικά η έρευνά μας δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάτοικοι και καταστηματάρχες δίνουν με
