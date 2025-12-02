Πάτρα: Λαμπερή γιορτή για τα 4 χρόνια του BOEL!

Η μουσική, οι όμορφες στιγμές και τα μοναδικά κοκτέιλ που σερβιρίστηκαν έδωσαν στην εκδήλωση τον χαρακτήρα ενός stylish celebration, ιδανικού για να σηματοδοτήσει αυτή τη σημαντική τετραετία.

02 Δεκ. 2025 18:30
Pelop News

Με μια βραδιά γεμάτη ομορφιά, λάμψη και θετική ενέργεια, το BOEL γιόρτασε τα 4 χρόνια λειτουργίας του. Η Έλενα Λαζαρίδη, με την ξεχωριστή αισθητική της, υποδέχθηκε τους καλεσμένους στον υπέροχα διακοσμημένο χώρο της, δημιουργώντας το απόλυτο birthday mood, ενώ η υπεύθυνη του χώρου Φένια Σκλαβενίτη με τον ζεστό και αέρινο επαγγελματισμό της έδωσε μια διαφορετική νότα φιλοξενίας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ιδιοκτήτης της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ κ.Θεόδωρος Λουλούδης, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας ΓΝΩΜΗ κ.Γιάννης Χριστόπουλος, ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ κ.Δημήτρης Καραγιάννης, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μάχη Σιώρου, ο Λιμενάρχης ΚΛ Πάτρας κ.Λάζαρος Χανουμίδης, η Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού τμήματος Νοσ. Αγ. Ανδρέα κ.Ράνια Πατρώνη, η σύζυγος του Υφυπουργού κ.Φωτήλα κα Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη, καθώς και πλήθος φίλων και γνωστών επιχειρηματιών που τίμησαν τη βραδιά και μοιράστηκαν τη χαρά της ομάδας του BOEL.

Η μουσική, οι όμορφες στιγμές και τα μοναδικά κοκτέιλ που σερβιρίστηκαν έδωσαν στην εκδήλωση τον χαρακτήρα ενός stylish celebration, ιδανικού για να σηματοδοτήσει αυτή τη σημαντική τετραετία.

Το BOEL συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ποιότητα, φροντίδα και αισθητική — και η χθεσινή γιορτή ήταν ένα ακόμη λαμπερό δείγμα της φιλοσοφίας του.

Φοίβος Καρακίτσος, Έλενα Λαζαρίδη, Θόδωρος Λουλούδης

Ειρήνη Κουρκουμέλη, Έλενα Λαζαρίδη, Κατερίνα Κουρκουμέλη

