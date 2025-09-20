Πάτρα: Λαβράκι της Αστυνομίας με 658 πακέτα λαθραίων τσιγάρων – Στη φάκα δύο άτομα

Συνελήφθησαν προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο αλλοδαποί άνδρες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ενός, όπου βρισκόταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος, καθώς και σε όχημα που ανήκει στον πρώτο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 658 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά.

Παράλληλα, σε σωματικό έλεγχο στους δύο συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 340 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



