Πάτρα: Μαϊμού φοροτεχνικοί αφαίρεσαν από 79χρονη κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ!

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση

02 Δεκ. 2025 21:47
Στην Πάτρα η Αστυνομία έχει ξεκινήσει να ερευνά μία σοβαρή υπόθεση εξαπάτησης 79χρονης. Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η ηλικιωμένη την προσέγγισαν άνδρας και γυναίκα κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί προσποιήθηκαν τους φοροτεχνικούς και ισχυριζόμενοι ότι η 79χρονη δικαιούται επίδομα.

Ακολούθως η 79χρονη επιβιβάστηκε στο όχημά τους, τους οδήγησε στο σπίτι της και οι δράστες  με τη μέθοδο της απασχόλησης, της αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ! Πλέον η Ασφάλεια Πατρών αναζητά τους δράστες, σε μία υπόθεση αρκετά περίεργη.

