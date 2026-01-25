Πάτρα: Μαύρο Σάββατο με θύματα τρία νεαρά παιδιά στην άσφαλτο – Ποιοι είναι οι νεκροί

Η άσφαλτος βάφτηκε για ακόμη μία φορά με αίμα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους το Σάββατο μέσα σε λίγες ώρες, σε δύο φρικτά τροχαία δυστυχήματα που βύθισαν στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το πρώτο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Θύμα ήταν ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος από τη Ναύπακτο, εργαζόμενος στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 10, ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών. Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί δύο νέοι άνθρωποι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα, οδηγός, και την 17χρονη Αγγελική Δρίβα, συνοδηγός.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αμέσως μετά, ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Τραγωδία στην Παραλία – Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε τροχαίο ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις νέες ζωές χάθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, αφήνοντας πίσω οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια κοινωνία συγκλονισμένη. Τα ερωτήματα για την οδική ασφάλεια παραμένουν αμείλικτα, καθώς τα τροχαία δυστυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν μάστιγα, ιδιαίτερα για τους νέους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και των δύο δυστυχημάτων. Ωστόσο, ο απολογισμός είναι για ακόμη μία φορά βαρύς: τρεις νεκροί στην άσφαλτο και ένας ακόμη φόρος αίματος που προστίθεται στη μαύρη λίστα των τροχαίων στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



