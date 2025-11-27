Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα – Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε η Ακολουθία των Χαιρετισμών στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Πάτρας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τη χορωδία «Πανύμνητος» και μαθητικές χορωδίες σχολείων της πόλης.

Τους ύμνους απέδωσε η χορωδία «Πανύμνητος», υπό τη διεύθυνση της Αφροδίτης Χρυσανθακοπούλου, ενώ συμμετείχαν η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Δεμενίκων και η χορωδία του 14ου Γυμνασίου από τις Ιτιές Πατρών, προσδίδοντας στην ακολουθία ξεχωριστό χαρακτήρα.

Οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα αποτελούν έργο του αείμνηστου Πατρινού δικηγόρου Ηλία Μπογδανοπούλου, γραμμένο το 1967 με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη Πατρών κυρού Κωνσταντίνου και εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1968.

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτόκλητου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ποιητή των ύμνων και των Χαιρετισμών, Ηλία Μπογδανόπουλο, επισημαίνοντας τη βαθιά σχέση του με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ιδίως κατά την Επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου το 1964.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τη χορωδία «Πανύμνητος», τον ανδρικό βυζαντινό χορό, καθώς και τους μαθητές των σχολείων, τις διευθύντριες και τις καθηγήτριες μουσικής, αλλά και τους γονείς για τη συμβολή τους στη λαμπρή αυτή εκδήλωση.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε καλή πρόοδο στα παιδιά και πλούσια ευλογία προς όλους, ενώ προσέφερε σε κάθε παρευρισκόμενο μία εικόνα του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

