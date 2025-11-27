Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα – Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς πνευματικότητας τελέστηκε η Ακολουθία των Χαιρετισμών προς τον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Πάτρας, παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και με τη συμμετοχή χορωδιών και μαθητών.

Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 13:18
Pelop News

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε η Ακολουθία των Χαιρετισμών στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Πάτρας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τη χορωδία «Πανύμνητος» και μαθητικές χορωδίες σχολείων της πόλης.

Τους ύμνους απέδωσε η χορωδία «Πανύμνητος», υπό τη διεύθυνση της Αφροδίτης Χρυσανθακοπούλου, ενώ συμμετείχαν η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Δεμενίκων και η χορωδία του 14ου Γυμνασίου από τις Ιτιές Πατρών, προσδίδοντας στην ακολουθία ξεχωριστό χαρακτήρα.

Οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα αποτελούν έργο του αείμνηστου Πατρινού δικηγόρου Ηλία Μπογδανοπούλου, γραμμένο το 1967 με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη Πατρών κυρού Κωνσταντίνου και εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1968.

Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτόκλητου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ποιητή των ύμνων και των Χαιρετισμών, Ηλία Μπογδανόπουλο, επισημαίνοντας τη βαθιά σχέση του με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ιδίως κατά την Επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου το 1964.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τη χορωδία «Πανύμνητος», τον ανδρικό βυζαντινό χορό, καθώς και τους μαθητές των σχολείων, τις διευθύντριες και τις καθηγήτριες μουσικής, αλλά και τους γονείς για τη συμβολή τους στη λαμπρή αυτή εκδήλωση.

Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ Πάτρα: Με κατάνυξη οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Ανδρέα - Συμμετοχή μαθητικών χορωδιών ΦΩΤΟ

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε καλή πρόοδο στα παιδιά και πλούσια ευλογία προς όλους, ενώ προσέφερε σε κάθε παρευρισκόμενο μία εικόνα του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ