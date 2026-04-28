Πάτρα: Με μεγάλη συμμετοχή η ξενάγηση στον Παντοκράτορα και ο περίπατος του Μορφωτικού Συλλόγου

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η απογευματινή δράση του Μορφωτικού Συλλόγου, που είχε ως κεντρικό σημείο την ξενάγηση στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών και τον περίπατο που ακολούθησε.

Η παρουσία μελών και φίλων του Συλλόγου επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τη δύναμη της συλλογικότητας και της ενεργής συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που συνδέουν την τοπική ιστορία, την πίστη και την κοινωνική συνεύρεση. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η αναφορά του εφημέριου του Ιερού Ναού, πατέρα Περικλή, ο οποίος στάθηκε στη σημασία τέτοιων δράσεων για την ενίσχυση του δεσμού με την κοινότητα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Επί ποδός οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάτες – Αγωνίζονται για την επιβίωσή τους

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην ξενάγηση που προσέφεραν ο πατέρας Περικλής και ο πατέρας Φίλιππος, η οποία, όπως επισημαίνεται, έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος στοιχεία του ναού και να βιώσουν μια εμπειρία με γνώση αλλά και πνευματικό περιεχόμενο.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος ευχαρίστησε θερμά και τους δύο για τη συμβολή τους, κάνοντας λόγο για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση που προσέδωσε ιδιαίτερη αξία στη συνάντηση.

Παράλληλα, οι διοργανωτές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και στήριξαν τη δράση με τη συμμετοχή τους, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας για τις επόμενες πρωτοβουλίες του Συλλόγου.

Μετά την επιτυχημένη αυτή συνάντηση, ο Μορφωτικός Σύλλογος ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τις επόμενες εκδηλώσεις, συνεχίζοντας τις δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την επαφή με την τοπική παράδοση και τη συλλογική εμπειρία.

