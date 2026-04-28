Πάτρα: Επί ποδός οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες – Αγωνίζονται για την επιβίωσή τους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοικησης πραγματοποίησαν χθες οι επαγγελματίες της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, καθώς οι πιέσεις που δέχονται τα τελευταία χρόνια εντείνονται, θέτοντας σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Η κινητοποίηση αυτή δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Αντιθέτως, αποτελεί την κατάληξη μίας μακράς περιόδου επιβάρυνσης, κατά την οποία το λειτουργικό κόστος αυξάνεται διαρκώς, ενώ τα περιθώρια προσαρμογής παραμένουν περιορισμένα. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται η ενέργεια, η οποία αποτελεί βασικό συντελεστή για τη λειτουργία φούρνων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Η καθημερινή χρήση εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, από κλιβάνους έως ψυγεία, έχει καταστήσει τις επιχειρήσεις αυτές ιδιαίτερα ευάλωτες στις ανατιμήσεις του κόστους ενέργειας, είτε πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα, είτε για ορυκτά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, οι δυνατότητες μετακύλισης του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές είναι περιορισμένες. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη και ο περιορισμός της κατανάλωσης οδηγεί σε συγκράτηση των τιμών, γεγονός που συμπιέζει περαιτέρω τα κέρδη, ενώ πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τα λειτουργικά έξοδα. Πολλοί επαγγελματίες επισημαίνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: είτε να απορροφήσουν τις αυξήσεις εις βάρος της βιωσιμότητάς τους, είτε να ρισκάρουν απώλεια πελατείας.

Σημαντικό βάρος προσθέτει και το φορολογικό πλαίσιο. Υψηλοί συντελεστές φορολόγησης, προκαταβολές φόρου και ασφαλιστικές εισφορές περιορίζουν τη ρευστότητα, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής, οι συντελεστές ΦΠΑ παραμένουν αυξημένοι. Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι η απουσία ουσιαστικών κινήτρων για επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας δυσχεραίνει την προσαρμογή σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Στην Αχαΐα, όπου οι δύο κλάδοι έχουν ισχυρή παρουσία, ενδεχόμενη συρρίκνωση της δραστηριότητάς τους θα επηρεάσει την απασχόληση και τη συνολική οικονομική κίνηση. Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής αγοράς, με σημαντική συμβολή τόσο στην παραγωγή, όσο και στην κοινωνική συνοχή.

