Πάτρα: Με ομιλία Ανδρουλάκη ολοκληρώνεται την Κυριακή η περιφερειακή συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ – Τέσσερις άξονες για την περιφέρεια

Την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί η περιφερειακή συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την προσέλευση να ξεκινάει στις 3:30 μ.μ. Η συνδιάσκεψη θα κινηθεί γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες, με ομιλίες, συζητήσεις, αλλά και παρεμβάσεις, ενώ θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στον 21ο αιώνα και τα δίκτυα, την ενέργεια και τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και το επιχειρείν στη βιομηχανία και τον τουρισμό. Ο δεύτερος άξονας, όπου θα συζητηθεί παράλληλα με τον πρώτο στις 4:00 μ.μ, αλλά σε διαφορετική αίθουσα, αφορά την παιδεία ως μήτρα πολιτισμού και ανάπτυξης, με επίκεντρο την εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα. Στις 17:30, θα ξεκινήσουν οι ομιλίες πάνω στους άλλους δύο άξονες, με τον τρίτο να επικεντρώνεται στην επένδυση στους ανθρώπους, στη γη και στις υποδομές και με τον τέταρτο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ποιότητα της ζωής, σχετικά με την υγεία και την κοινωνική προστασία.

Θα ακολουθήσει στο κεντρικό αμφιθέατρο, στις 19:15, η εξαγωγή των συμπερασμάτων της συνδιάσκεψης, με ομιλητές την Κατερίνα Σολωμού, καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ, και τον Σπύρο Σκιαδαρέση, καθηγητή θεολόγο, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης ΠΔΕ «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι μπορούμε».

Στις 7:30, στο βήμα θα ανέβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας έτσι την 8η περιφερειακή συνδιάσκεψη. Εκ μέρους της «Π», επικοινωνήσαμε με τον Νίκο Μοίραλη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο οποίος τόνισε πως σκοπός των περιφερειακών συνδιασκέψεων της αντιπολίτευσης είναι η ανάδειξη των προβλημάτων και των προτερημάτων της περιφέρειας, ώστε «να μην καταλήξουμε μια χώρα δύο ταχυτήτων», με την ανάπτυξη να συμβαίνει μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, έχουν στόχο να «σμιλεύσουν» τις μελλοντικές προτάσεις και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ώστε να σταθεί πιο κοντά στους ανθρώπους της επαρχίας.

