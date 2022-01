Πάτρα-Σχολεία: Με την ψυχή στο στόμα για self test μαθητές και εκπαιδευτικοί

Τη Δευτέρα, στην πράξη, την ώρα του…αγώνα, θα φανεί αν τελικά έφτασαν τα self test για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και αν πρόλαβαν να κάνουν το τεστ όλοι.

Μετά από διαρκές πρέσινγκ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας (κάτι που προφανώς θα συνέβη και αλλού), ήρθε χθες, σε δύο φάσεις, νέα παρτίδα τεστ και έγινε η διανομή από τα φαρμακεία.

Σήμερα το απόγευμα φράζει η πλατφόρμα για τα δωρεάν σχολικά self test. Οποιος πρόλαβε, πρόλαβε… Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Κι ο θεός βοηθός…

Ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος, ως πρόεδρος του Συλλόγου, έκανε για την εφημερίδα «Πελοπόννησος» μια πλήρη περιγραφή των περιπετειών και βασάνων που τραβάει και ο κλάδος και η εκπαιδευτική κοινότητα!

Ενας χαμός. Με τα σχολικά self test, με τα κανονικά self test, με τα δωρεάν self test, με τα προς πώληση self test.

Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κι όλοι μαζί, μάνα, παιδί, πατέρας, παππούς, γιαγιά, έχουν χάσει λιγάκι τη μπάλα.

«Εχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Επικρατεί μια χαώδης κατάσταση γιατί ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα…».

«Ερχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι και ρωτάνε αν δικαιούνται κι αυτοί self test, επειδή πριν εκπνεύσει ο χρόνος είχε δοθεί σε όλους τους ασφαλισμένους η δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν από δύο self test.

Ακόμα και νεότεροι, όμως. Και επειδή είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι αρχές του νέου χρόνου θα δοθεί η β’ δόση των δωρεάν self test για τον γενικό πληθυσμό, έρχονται πολλοί και μας τα ζητάνε. Ακόμα και φοιτητές. Δεν ξέρει ο κόσμος ποιος δικαιούται, τι δικαιούται και πότε το δικαιούται».

«Δεν υπάρχει επάρκεια στα self test που προορίζονται για μαθητές. Δεν ξέρω αν είναι δυστοκία του συστήματος ή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχαν υπολογίσει. Τα self test που έχουν τα φαρμακεία για τα Σχολεία δεν φτάνουν, έτσι όπως γίνεται η προμήθειά τους».

«Ένα ακόμα πολύ βασικό: αρκετός κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι τα self test που μας δίνει η Πολιτεία, μέσω της Πολιτικής Προστασίας, για να δοθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζομένους στα Σχολεία, δεν μπορούν να πωληθούν. Και ταυτόχρονα, τα self test που έχουμε στα φαρμακεία μας για πώληση, δεν μπορούν να διατεθούν δωρεάν. Και μπαίνει μέσα ο πελάτης, που θέλει να πάρει για τα παιδιά του ενόψει Σχολείου τεστ, βλέπει πως έχουμε self test και παρότι του εξηγούμε τη διαφορά, μας λέει… για να πουλήσεις, έχεις. Για να μας δώσεις δωρεάν, δεν έχεις ε;».

Ανέφικτο να προλάβουν όλοι

«Αναλογίζεστε τώρα αυτή η κατάσταση να συμβαίνει εν ώρα εφημερίας; Να περιμένει ο άρρωστος έξω από το φαρμακείο και απ’ την άλλη να πρέπει να δώσουμε και self test από την πλατφόρμα. Η οποία πλατφόρμα τις περισσότερες φορές πάει με ρυθμό χελώνας. Κι άλλη καθυστέρηση, δηλαδή…».

«Δεν υπήρχε σε συνεχή βάση επάρκεια στα self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επρεπε να πιέζουμε για να μας στέλνουν. Το θεωρώ σχεδόν ανέφικτο, με τα τωρινά δεδομένα, να προλάβουν μέχρι το Σάββατο το απόγευμα να προμηθευτούν όλοι το σετ των self test για τα Σχολεία. Γιατί σας θυμίζω ότι το δικαιούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες, φύλακες. Και δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων. Σάββατο (σήμερα) στις 5μμ κλείνει η πλατφόρμα. Θα έχουμε 6 εφημερεύοντα φαρμακεία. Μέσα σ’ αυτά, υπάρχουν και κάποια που έχουν μόνο τον φαρμακοποιό, άρα δεν γίνεται ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί τα πάντα…».

«Το μεγάλο λάθος έγινε με τον χρόνο που επελέγη να δοθούν τα self test. Τετάρτη πρώτη μέρα διάθεσης των σχολικών σελφ τεστ και Σάββατο απόγευμα λήξη. Αρα, μία αργία, τα Θεοφάνεια, και ένα Σάββατο. Βλέπετε εσείς λογική σε αυτό;».