Πάτρα: Μεγάλη ανταπόκριση στο Πασχαλινό Bazaar από το «Φωτεινό Αστέρι» ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε το Πασχαλινό Bazaar που διοργάνωσε ο εθελοντικός οργανισμός «Το Φωτεινό Αστέρι» στην Πάτρα. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή των Βαΐων στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, με στόχο τη στήριξη οικογενειών και παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ενόψει του Πάσχα.

Στο σημείο της εκδήλωσης, έξω από το καφέ «The George», εθελοντές και φίλοι του οργανισμού διέθεσαν πρωτότυπες, χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες. Οι δημιουργίες, φτιαγμένες με μεράκι από τους υποστηρικτές του «Φωτεινού Αστεριού», έγιναν ανάρπαστες από τους περαστικούς που έσπευσαν να συνεισφέρουν στον ιερό αυτό σκοπό.

Το κάλεσμα του οργανισμού προς τους πολίτες να λειτουργήσουν ως «νονοί και νονές» για παιδιά που στερούνται τα βασικά, βρήκε συγκινητική ανταπόκριση. Πολλοί συμπολίτες επέλεξαν να αγοράσουν λαμπάδες όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά για να τις προσφέρουν σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας.

Το σύνολο των εσόδων από τη δράση θα διατεθεί άμεσα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) των παιδιών που τελούν υπό την προστασία του οργανισμού. Η διοίκηση του «Φωτεινού Αστεριού» εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Μάκη Κουλούρη για την καθοριστική συμβολή του στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Πηγή Φωτογραφιών: ΦΑΥΣΤΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



