Πάτρα: Μεγάλη ανταπόκριση στο Πασχαλινό Bazaar από το «Φωτεινό Αστέρι» ΦΩΤΟ

06 Απρ. 2026 9:05
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε το Πασχαλινό Bazaar που διοργάνωσε ο εθελοντικός οργανισμός «Το Φωτεινό Αστέρι» στην Πάτρα. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή των Βαΐων στον κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, με στόχο τη στήριξη οικογενειών και παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ενόψει του Πάσχα.

Στο σημείο της εκδήλωσης, έξω από το καφέ «The George», εθελοντές και φίλοι του οργανισμού διέθεσαν πρωτότυπες, χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες. Οι δημιουργίες, φτιαγμένες με μεράκι από τους υποστηρικτές του «Φωτεινού Αστεριού», έγιναν ανάρπαστες από τους περαστικούς που έσπευσαν να συνεισφέρουν στον ιερό αυτό σκοπό.

 Το κάλεσμα του οργανισμού προς τους πολίτες να λειτουργήσουν ως «νονοί και νονές» για παιδιά που στερούνται τα βασικά, βρήκε συγκινητική ανταπόκριση. Πολλοί συμπολίτες επέλεξαν να αγοράσουν λαμπάδες όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά για να τις προσφέρουν σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τις Άγιες Ημέρες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας.

 Το σύνολο των εσόδων από τη δράση θα διατεθεί άμεσα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) των παιδιών που τελούν υπό την προστασία του οργανισμού. Η διοίκηση του «Φωτεινού Αστεριού» εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Μάκη Κουλούρη για την καθοριστική συμβολή του στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Πηγή Φωτογραφιών: ΦΑΥΣΤΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:27 Την άρση της ασυλίας του ζητά ο Λάκης Βασιλειάδης: «Το όνομά μου αναφέρεται έμμεσα σε συνομιλίες τρίτων»
9:20 Βαρδαλαχάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά τον «γενάρχη» της τοπικής τηλεόρασης
9:13 Σοκ στο Μαρούσι: Διπλή(!) πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο, συνελήφθη ο σύζυγός της
9:05 Πάτρα: Μεγάλη ανταπόκριση στο Πασχαλινό Bazaar από το «Φωτεινό Αστέρι» ΦΩΤΟ
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:58 Θεσσαλονίκη: Τραγωδία στο Αγγελοχώρι, υπέκυψε στα τραύματά του ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα
8:51 Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μ. Δευτέρα τα καταστήματα στην Πάτρα
8:44 Αυξήσεις μισθών σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Επιπλέον 40 ευρώ τον μήνα αναδρομικά από την 1η Απριλίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ
8:36 Χίος: Τέσσερις τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα, πιθανό ατύχημα κατά την κατασκευή ρουκετών για το Πάσχα
8:28 Axios: Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία 45 ημερών
8:21 Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στη Ρωσία
8:13 Στα χαμηλότερα επίπεδα 9ετίας τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα
8:07 Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας
8:00 Κρίσιμη επιλογή
7:53 Παρέμβαση Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα αναφέρει στο τηλεοπτικό του μήνυμα
7:45 Ο καιρός σήμερα Μ. Δευτέρα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:37 Eλληνικοί Patriot κατέρριψαν εχθρικό drone στη Σαουδική Αραβία
7:29 Πρωινός σεισμός ταρακούνησε τα Ιωάννινα
7:22 Fuel Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, πως θα πάρετε την επιδότηση πριν το Πάσχα, αναλητικός οδηγός
7:14 Σε οριακό σημείο η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, απειλές Ιράν για δεκαπλάσια αντίποινα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ