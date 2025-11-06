Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» – 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ

Μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς έστειλαν οι πολίτες που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία της ομάδας «Στέκι εν Δράσει» της Κίνησης «Πρόταση», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Α. Ν. Αχαΐας «Ο Αιμοδότης» και το «Χάρισε Ζωή». Η δράση στέφθηκε με επιτυχία, αποδεικνύοντας πως η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση μπορούν να σώσουν ζωές.

Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν συγκινητική, καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικά 36 φιάλες αίματος και εγγράφηκαν 3 νέοι δότες μυελού των οστών. Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους σε όλους όσοι συμμετείχαν, είτε κατάφεραν να δώσουν αίμα είτε όχι.

«Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια να περιγράψουν τη συγκινητική ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών στο κάλεσμά μας να προσφέρουμε αγάπη και ζωή στους συνανθρώπους μας. Δεν υπάρχουν αρκετά ευχαριστώ για να πούμε στους συμπολίτες μας που απέδειξαν και πάλι τι σημαίνει αγάπη και αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα «Στέκι εν Δράσει».

Η δράση είχε στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία, σε μια περίοδο που οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες. «Ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτούς που έδωσαν αίμα, αλλά και σε αυτούς που ήρθαν αλλά τελικά δεν κατάφεραν να δώσουν! Είμαστε ευγνώμονες», σημείωσαν οι διοργανωτές, υπογραμμίζοντας πως η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, ευθύνης και ζωής.

