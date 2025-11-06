Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» – 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ

Με δυνατή ανταπόκριση των πολιτών ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η ομάδα «Στέκι εν Δράσει» της Κίνησης «Πρόταση», σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Α. Ν. Αχαΐας «Ο Αιμοδότης» και το «Χάρισε Ζωή».

Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ
06 Νοέ. 2025 11:27
Pelop News

Μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς έστειλαν οι πολίτες που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία της ομάδας «Στέκι εν Δράσει» της Κίνησης «Πρόταση», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Α. Ν. Αχαΐας «Ο Αιμοδότης» και το «Χάρισε Ζωή». Η δράση στέφθηκε με επιτυχία, αποδεικνύοντας πως η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση μπορούν να σώσουν ζωές.

Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν συγκινητική, καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικά 36 φιάλες αίματος και εγγράφηκαν 3 νέοι δότες μυελού των οστών. Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους σε όλους όσοι συμμετείχαν, είτε κατάφεραν να δώσουν αίμα είτε όχι.

Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ

«Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια να περιγράψουν τη συγκινητική ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών στο κάλεσμά μας να προσφέρουμε αγάπη και ζωή στους συνανθρώπους μας. Δεν υπάρχουν αρκετά ευχαριστώ για να πούμε στους συμπολίτες μας που απέδειξαν και πάλι τι σημαίνει αγάπη και αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα «Στέκι εν Δράσει».

Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ

Η δράση είχε στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία, σε μια περίοδο που οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες. «Ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτούς που έδωσαν αίμα, αλλά και σε αυτούς που ήρθαν αλλά τελικά δεν κατάφεραν να δώσουν! Είμαστε ευγνώμονες», σημείωσαν οι διοργανωτές, υπογραμμίζοντας πως η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, ευθύνης και ζωής.

Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στην αιμοδοσία του «Στεκιού εν Δράσει» της «Πρότασης» - 36 φιάλες αίμα και 3 νέοι δότες ζωής ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ