Πάτρα: Μεταφέρεται γνωστό φωτογραφείο από το κέντρο, δέλεαρ για επιχειρήσεις εστίασης

Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας το φωτογραφείο του Κώστα Σίνη φεύγει από την «κάρδια» της Πάτρας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου κα μεταφέρεται σε άλλο σημείο.

Όπως ανακοίνωσαν οι ιδιόκτητες του φωτογραφείου με χαρτί που έχει τοιχοκολληθεί σε τζάμι του καταστήματος, μεταφέρεται σε άλλο σημείο, στην οδό Κορυτσάς και θα συνεχίσει εκεί την λειτουργία του.

Σε ότι αφορά το τι μέλλει γενέσθαι και τι θα στεγαστεί στο κατάστημα που είναι το πρώην φωτογραφείο, υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι για να τα νοικιάσουν, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.

Πάντως, επειδή το σημείο είναι «φιλέτο» λόγω της θέσης του για καταστήματα εστίασης, ήδη επιχειρηματίες του κλάδου έχουν κάνει κρούσεις και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

