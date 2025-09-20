Πάτρα: «Μου έκανε νόημα τι θέλει» – Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε – Στον εισαγγελέα οι 3 ανήλικοι συλληφθέντες

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας του 15χρονου που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από συνομήλικούς του στην Πάτρα. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στην Αθήνα με σπασμένη μύτη και κάταγμα στη γνάθο.

Πάτρα: «Μου έκανε νόημα τι θέλει» – Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που ξυλοκοπήθηκε - Στον εισαγγελέα οι 3 ανήλικοι συλληφθέντες
20 Σεπ. 2025 11:10
Ανησυχία και οργή προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα. Θύμα ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης δέχθηκε επίθεση από τρεις νεαρούς στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι ανήλικοι τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα.

Ο 15χρονος υπέστη σπάσιμο στη μύτη και κάταγμα στη γνάθο. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Πάτρας, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται, εν αναμονή χειρουργικής επέμβασης.

Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα

Η μητέρα του μιλώντας με σπασμένη φωνή περιέγραψε τι έζησε το παιδί της: «Πήγε να βρει ένα φίλο του να βγουν βόλτα. Κάποια από το σχολείο του που είναι και λίγο “μαγκάκια” τον πλάκωσαν στο ξύλο το απόγευμα. Περιμένουμε να κάνουμε χειρουργείο. Του έχουν σπάσει τη μύτη και έχει κάταγμα στο σαγόνι».

Όπως αποκάλυψε, ενημερώθηκε από τρίτο πρόσωπο για την επίθεση: «Μια κυρία με πήρε τηλέφωνο, ότι χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα από τη μύτη. Δεν μπορεί να μιλήσει, τα έγραφε στο κινητό. Έχει κάταγμα, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει».

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, ενώ αναζητούνται οι γονείς των ανηλίκων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Οι νεαροί ισχυρίστηκαν πως αντέδρασαν επειδή –όπως είπαν– το θύμα τους έβρισε.

Το σοβαρό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική αλυσίδα βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ οι 3 ανήλικοι ηλικίας 16, 15 και 14 χρόνων, συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: “Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.

Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας”.

 
