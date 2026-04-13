Πάτρα: Νεκρός 56χρονος δίπλα στο φορτηγό του στον Γλαύκο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένας 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

13 Απρ. 2026 8:55
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Πάτρα, όταν ένας 56χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.

Τον άνδρα εντόπισε περαστικός, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει στο σημείο για να παραλάβει τον 56χρονο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο καταβλήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, ενώ η ίδια μάχη συνεχίστηκε και στο νοσηλευτικό ίδρυμα από το ιατρικό προσωπικό.

Παρά τις προσπάθειες, ο 56χρονος δεν επανήλθε και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο άνδρας βρέθηκε μόνος, δίπλα στο όχημά του, σε συνθήκες που από την πρώτη στιγμή κινητοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Ωστόσο, για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 56χρονος, έχει δοθεί εντολή να γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Από την εξέταση αυτή αναμένεται να προκύψουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να κλείσει ο φάκελος της υπόθεσης.

Αναμένονται οι απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση

Το βάρος πλέον πέφτει στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διαδικασίας, η οποία θα δείξει τι ακριβώς συνέβη στον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον Γλαύκο.

Μέχρι τότε, οι αρχές κρατούν ανοιχτό μόνο το σκέλος της διερεύνησης για τα ακριβή αίτια του θανάτου, χωρίς πάντως να υπάρχουν, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη.

