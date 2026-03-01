Πάτρα: Νεκρός άνδρας στο ΟΚΑΝΑ

Γίνεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ για τα αιτία θανάτου

Πάτρα: Νεκρός άνδρας στο ΟΚΑΝΑ
01 Μαρ. 2026 21:37
Pelop News

Συναγερμός το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα και σε χώρο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε χώρο της δομής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 50χρονος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο γίνεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

