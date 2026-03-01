Πάτρα: Νεκρός άνδρας στο ΟΚΑΝΑ
Γίνεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ για τα αιτία θανάτου
Συναγερμός το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα και σε χώρο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός.
Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε χώρο της δομής.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 50χρονος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο γίνεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.
