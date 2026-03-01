Πάτρα: Νεκρός άνδρας στο ΟΚΑΝΑ

Συναγερμός το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα και σε χώρο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε χώρο της δομής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 50χρονος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο γίνεται έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



