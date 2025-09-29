Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών

Νέες καθυστερήσεις προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των εκκρεμοτήτων που συνοδεύουν το έργο ανάπλασης της ανενεργής κοίτης του Διακονιάρη στην Πάτρα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που ο Δήμος Πατρέων επιδιώκει να υλοποιήσει εδώ και πέντε χρόνια, με στόχο να μετατραπεί ένας υποβαθμισμένος χώρος σε ζώνη πρασίνου, περιπάτου και ποδηλάτου. Παρά την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί την περασμένη άνοιξη, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η ελληνική γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Τον Απρίλιο, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης είχε πραγματοποιήσει συνάντηση στην Αθήνα με το Υπερταμείο, προκειμένου να βρεθεί λύση για την παραχώρηση τόσο της κοίτης του Διακονιάρη όσο και της έκτασης του Ριγανόκαμπου. Και στις δύο περιπτώσεις οι συζητήσεις είχαν αφήσει θετικές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των αναπλάσεων. Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα, η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική.

Οπως είχε αποκαλύψει η «Πελοπόννησος» για τον Ριγανόκαμπο, η διαδικασία «σκάλωσε» στην ανάγκη σύνταξης τοπογραφικών σχεδίων, ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια η έκταση που θα εκμισθωθεί στον Δήμο. Σήμερα, Η «Π» παρουσιάζει νέα εμπλοκή στο μέτωπο του Διακονιάρη, όπου η υπόθεση αποδεικνύεται ακόμη πιο περίπλοκη.

Το Υπερταμείο, κρίνοντας ότι δεν προτίθεται να αξιοποιήσει επενδυτικά την κοίτη, επέστρεψε την κυριότητα του χώρου στην Κτηματική Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς, ο Δήμος όφειλε πλέον να διαπραγματευτεί απευθείας με το υπουργείο. Οι υπηρεσίες του Δήμου έσπευσαν να καταθέσουν αναλυτικό αίτημα, περιγράφοντας τις παρεμβάσεις που σχεδιάζουν –παρεμβάσεις που θα έδιναν οριστική λύση σε μια κατάσταση ντροπής, καθώς ο παλιός χείμαρρος έχει μετατραπεί σε απέραντη χωματερή, από την οδό Γ. Παπανδρέου έως τον Αγιο Ιωάννη Πράτσικα.

Το αίτημα αυτό, ωστόσο, απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην «Π» ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο οποίος εξήγησε το σκεπτικό της άρνησης του υπουργείου Οικονομικών:

«Μας αρνήθηκαν την παραχώρηση καθώς στο υπουργείο θεωρούν ότι η κοίτη παραμένει ενεργή και χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα με τα όμβρια ύδατα. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα ραντεβού με τους εργαζόμενους του υπουργείου Οικονομικών και θα τους εξηγήσουμε πως στο συγκεκριμένο έργο θα γίνει ότι προβλέπεται καις ε έργα με δρόμους, δηλαδή θα φροντίσουμε τα όμβρια να διοχετεύονται σε αποδέκτη».

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι το πότε θα ξεπεραστεί το εμπόδιο που βάζει το υπουργείο, αλλά το γενικότερο σκεπτικό σε τέτοιες αποφάσεις.

Επισημαίνει ο κ. Πελετίδης:

«Προ μηνών είχαμε πάει στο Υπερταμείο, τους εξηγήσαμε και δέχτηκαν όσα είπαμε. Στη συνέχεια, το ακίνητο πέρασε στην κυριότητα του υΥπουργείου που ήταν και ο αρχικός κύριός του. Εκεί, δυστυχώς, δεν προσπάθησαν να δουν αν έχουμε λύσεις για το πρόβλημα που βάζουν. Τώρα μπαίνουμε σε μια χρονοβόρα διαδικασία που θα μπορούσε να είχε λυθεί άμεσα. Δυστυχώς και αυτό το θέμα δείχνει πως το σύστημα βρίσκεται σε σήψη και παρακμή. Θα χάσουμε χρόνο για να τους πείσουμε ότι πρόκειται για μια νεκρή κοίτη και έτσι ένα έργο που θα μπορούσε να προχωρήσει σύντομα, θα γίνει σε 10 χρόνια».

Το σχέδιο του Δήμου προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ανάπλασης από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ακρωτηρίου, με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Για την ώρα, πάντως, όλα δείχνουν ότι η πολυαναμενόμενη ανάπλαση θα καθυστερήσει σημαντικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως στην Ελλάδα οι μεγάλες παρεμβάσεις συναντούν πρώτα τα τείχη της γραφειοκρατίας πριν βρουν τον δρόμο της υλοποίησης.

