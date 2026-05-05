Πάτρα: Νέο «καμπανάκι» ενόψει αντιπυρικής περιόδου με ψηφιακή καμπάνια από τον Δήμο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα εκστρατεία ενημέρωσης του Δήμου Πατρέων για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων, με τη δημοτική αρχή να επιστρατεύει πιο σύγχρονα μέσα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Η καμπάνια δίνει έμφαση στην πρόληψη, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και κυρίως ένα ενημερωτικό animation video που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι να αναδειχθούν με άμεσο και κατανοητό τρόπο οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η ακαθάριστη βλάστηση, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και σε περιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Οπως επισημαίνεται, η συσσώρευση ξερών χόρτων, κλαδιών και εύφλεκτων υλικών αποτελεί βασικό παράγοντα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων ανήκει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους. Οι ίδιοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες έως τις 15 Ιουνίου και να μεριμνούν για τη συντήρηση των χώρων καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ολοκλήρωσης των καθαρισμών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κράτους.

Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων, τον καθαρισμό από ξερά χόρτα και φυτική ύλη, την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, καθώς και την απομάκρυνση κάθε είδους εύφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων, τα οποία δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα, αλλά να συλλέγονται και να μεταφέρονται με ευθύνη των ιδιοκτητών.

Ο Δήμος Πατρέων διατηρεί την ευθύνη καθαρισμού των δημοτικών χώρων, όπως πλατείες, δρόμοι και κοινόχρηστα οικόπεδα. Ωστόσο, σε ιδιωτικούς χώρους μπορεί να παρέμβει μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έπειτα από σχετική επισήμανση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, που ξεκινούν από 200 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως και τα 2.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου, ενώ επιβάλλονται και επιπλέον κυρώσεις για μη υποβολή ή ψευδή δήλωση.

Η φετινή καμπάνια αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς παραμένουν νωπές οι μνήμες από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, όταν εστίες φωτιάς απείλησαν κατοικημένες περιοχές ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Τα περιστατικά ανέδειξαν με τον πιο έντονο τρόπο τα κενά στην πρόληψη και την ανάγκη για έγκαιρη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μεταξύ αυτών, η απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων κατά τη θερινή περίοδο, η αποφυγή υπαίθριων εργασιών που δημιουργούν σπινθήρες, καθώς και η προσοχή στη ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη διατήρησης ελεύθερων οδών για την απρόσκοπτη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων.

Το μήνυμα του Δήμου είναι σαφές: η πρόληψη αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η έγκαιρη συμμόρφωση των πολιτών δεν είναι απλώς μία τυπική υποχρέωση, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, σε μία περίοδο όπου οι κίνδυνοι πυρκαγιάς αναμένεται να είναι αυξημένοι.

