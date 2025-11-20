Πάτρα: Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός δίπλα στο Λαδόπουλο

Παρά το γεγονός ότι στην αρχική πρόβλεψη για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων Λαδόπουλου δεν είχε τελικά συμπεριληφθεί η δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, η συνεργασία Δήμου Πατρέων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επαναφέρει το έργο σε τροχιά υλοποίησης.

Η προοπτική δημιουργίας μιας νέας, σύγχρονης και μεγάλης δομής φροντίδας για βρέφη και νήπια, που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων στον αναπλασμένο χώρο όσο και των κατοίκων της γύρω περιοχής, φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης εξήγησε ότι η αρχιτεκτονική μελέτη του Λαδόπουλου δεν προέκρινε τελικά την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του βασικού έργου. Ωστόσο, όπως είπε, ο Δήμος είχε ήδη στη διάθεσή του έναν όμορο χώρο, πίσω από το συγκρότημα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος είναι θεσμικά χαρακτηρισμένος για τέτοια χρήση. «Προτείναμε να γίνει εκεί ο Σταθμός και συμφωνήσαμε με την Περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργία του» ανέφερε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια, με δέσμευση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, αναλαμβάνει να καλύψει τη χρηματοδότηση του έργου.

Η μελέτη βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και εκτιμάται ότι σύντομα θα περάσει στο επόμενο επίπεδο διαδικασιών. Ο σχεδιαζόμενος Βρεφονηπιακός Σταθμός θα είναι, σύμφωνα με τον κ. Πελετίδη, μια από τις μεγαλύτερες δομές του είδους όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 120 παιδιών -70 βρεφών και 50 νηπίων- καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της περιοχής όσο και εκείνες των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στο συγκρότημα Λαδόπουλου, όπως το διοικητήριο, το Μουσικό Σχολείο, οι χώροι πολιτισμού και τα καταστήματα.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για την τοπική κοινωνία, καθώς η νέα δομή θα ενισχύσει την καθημερινότητα των οικογενειών και θα συνδεθεί λειτουργικά με το ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης. Ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται ακριβώς πίσω από το προπονητήριο του Λαδόπουλου, σε απόσταση που θεωρείται ιδανική, ενώ το επόμενο διάστημα θα διευθετηθούν όλες οι απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες.

Με αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθεί και ένα από τα προαπαιτούμενα που είχε θέσει η δημοτική αρχή για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων Λαδόπουλου. Ετσι, η Πάτρα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους μικρούς πολίτες της, συμβαδίζοντας με τον στόχο για ένα αναβαθμισμένο και ολοκληρωμένο αστικό σύνολο στο Λαδόπουλο.

