Πάτρα: Ο Δήμαρχος Πατρέων για την απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου

Την θλίψη του για τον θάνατο του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Οπως αναφέρεται στη συλλυπητηρία ανακοίνωση: «Ο Ντίνος Βγενόπουλος διακρίθηκε για την ψύχραιμη, καθαρή και διεισδυτική του ματιά, την ευθυκρισία του καθώς και για το χιούμορ του, στοιχεία με τα οποία υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια την δημοσιογραφία.

Με ψυχραιμία και γενναιότητα έδωσε και την μάχη του για τη ζωή, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Έτσι θα μείνει στην μνήμη όλων όσων τον γνωρίσαμε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ζωή Λαγογιάννη, στα παιδιά του Ανδρέα και Άγγελο, στα αδέλφια του και σε όλους τους οικείους του».

