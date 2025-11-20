Πάτρα: Ο εορτασμός της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων – Οι δράσεις της Περιφέρειας

Με λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάζεται και φέτος από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στην Πάτρα.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ως εξής:

8.00 π.μ. Επίσημη έπαρση της σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα με τη συμμετοχή Τμήματος Στρατού και της Μουσικής του Δήμου Πατρέων.

11.00 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Στη συνέχεια στο Μνημείο των υπό των Τούρκων σφαγιασθέντων το 1821, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων στεφάνι θα καταθέσει ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς. Θα ακολουθήσει, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

17.10 μ.μ. Υποστολή της σημαίας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα με τη συμμετοχή Τμήματος Στρατού και της Μουσικής του Δήμου Πατρέων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



