Πάτρα: Ο «Μήτσος» που απάλυνε τον πόνο του με νταηλίκια!

Ούτε καν το πένθος του συγκράτησε τον Μήτσο. Ούτε καν το πρόβλημα υγείας που έχει γνωστοποιήσει στους συντρόφους του. Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος αδερφός του και κηδεύτηκε στη Βούντενη.

Ο Μήτσος, όμως, μπροστά στο… καθήκον «έπνιξε» τον πόνο του και ηγήθηκε των 40 «παλληκαριών» της φακής… Η αποστολή τους ήταν να «ξετρυπώσουν» και να πειθαναγκάσουν εργαζόμενους να σταματήσουν τη δουλειά τους στον περιβάλλοντα χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου. Να … μετανοήσουν οι τελευταίοι και να συμπαραταχθούν με τους συμμετέχοντες στην προχθεσινή γενική απεργία.

Οι άνθρωποι πήγαν στη δουλειά τους γιατί έτσι έκριναν, έτσι θέλησαν. Ομως σε μέρα απεργίας οι Μήτσοι του συνδικαλισμού αποστρέφονται την παραδοχή ότι όσο ιερό είναι το δικαίωμα στην απεργία, άλλο τόσο ιερό είναι και στην εργασία. Κατά τον «μπροστινό» Μήτσο μόνο ο ετσιθελισμός του είναι το δίκαιο του εργάτη.

ΑΝΟΧΗ

Εχουμε φθάσει εδώ γιατί το «τάγμα» του, αν όχι κάλυψη και προστασία, σίγουρα τυγχάνει θεσμικής ανοχής. Ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο αιτιολογημένα. Είναι πάμπολλες οι φορές που η συγκεκριμένη «ομάδα κρούσης» έχει διεκπεραιώσει αποστολές προπηλακισμών και βιαιοπραγιών για να διατρανωθεί το «δίκαιο και η αλήθεια» της. Κουβαλάνε ακόμη πικρές εμπειρίες οι συμβασιούχοι του Δήμου, οι συνδικαλιστές Δημήτρης Καραγεωργόπουλος και Σταυρούλα Παναγοπούλου και εργαζόμενοι άλλων συνδικαλιστικών χώρων, οι οποίοι έχουν προπηλακισθεί, απειληθεί και ξυλοκοπηθεί.

Μπροστά στη δικαιολογημένη, ευρεία δημοσιογραφική κάλυψη της περιπέτειας του συναδέλφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου παραμελήθηκε ο τρόμος που βίωσε η υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων, με καθήκοντα φύλαξης του Αρχαίου Ωδείου και απαγόρευσης εισόδου στον πρώτο τυχόντα.

ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ

Ο Μήτσος, όμως, δεν ήταν ο πρώτος τυχών και με τα «πρωτοπαλληκαρά» του, αφού απείλησαν και εκφόβισαν τη δύσμοιρη και σοκαρισμένη υπάλληλο, «μπούκαραν» στο χώρο για να… συνετίσουν τους εργάτες οι οποίοι δεν απεργούσαν.

Μια ανυπεράσπιστη γυναίκα ένιωσε τι εστί πραγματικός φόβος και τρόμος, αλλά το γεγονός έχει σχεδόν αποσιωπηθεί.

Χθες, η πλειοψηφία της Δημοτικής Επιτροπής υπερασπίσθηκε το Εργατικό Κέντρο και τα μέλη του, που ανήκουν στο ΚΚΕ και αρνήθηκε να εκδοθεί καταδικαστική ανακοίνωση για την επίθεση στον δημοσιογράφο.

Στο μεταξύ, δεν βγήκε άχνα για τον αντίστοιχο προπηλακισμό της υπαλλήλου. Κι ενώ χθες και αυτή κατέθεσε μήνυση στην Ασφάλεια κατά των πρωταγωνιστών της επίθεσης και σε βάρος της.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ

Δεν έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, μόνο με το εκτεταμένο επεισόδιο κατά του Παναγιώτη Ρηγόπουλου, το οποίο αντιμετωπίζεται με ψευδείς αιτιάσεις από τους «συνηγόρους» του Μήτσου.

Εχουμε να κάνουμε και με μια τρομοκρατημένη γυναίκα, άγνωστη στον δημοσιογράφο. Ποιος νοήμων μπορεί να υποθέσει ότι … συνωμότησαν σε βάρος του Μήτσου; Εναντίον ενός «αρχισυνδικαλιστή» με επιβαρυμένο «μητρώο» σε χώρους δουλειάς, στις πλατείες και τα πεζοδρόμια;

ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Θέλουμε να πούμε με άλλα λόγια ότι η έκφραση ειλικρινούς συγγνώμης, με σκυμμένο κεφάλι, πρέπει έστω και μια φορά ν’ απασχολήσει τους καθοδηγητές του Μήτσου. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε κάθε φορά την προπαγάνδα και τις προβοκάτσιές τους…

Υ.Γ. Υπάρχουν έντιμοι εισαγγελείς στην Πάτρα και κάποιος νομικός όρος άρχισε να τους απασχολεί. Εχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο τόπος, καθώς έχουμε βρει μπροστά μας αυτόν τον νομικό όρο με θανατηφόρο τρόπο…

