Πάτρα: «Ο πρίγκιπας της οπισθογωνίας» επιστρέφει στο θέατρο act για τέσσερις Δευτέρες

Το θέατρο act παρουσιάζει τη παράσταση «Ο πρίγκιπας της οπισθογωνίας» σε κείμενα του Γιάννη Πανουτσόπουλου και σκηνοθεσία του Ιωάννη Αναστασόπουλου. Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού το έργο ανεβαίνει ξανά για έναν περιορισμένο κύκλο παραστάσεων και πιο συγκεκριμένα για τέσσερις Δευτέρες.

Πολλά μου έλεγαν οι φίλοι μου γι’ αυτήν. Αλλά εγώ δεν τους άκουγα.

Για παράδειγμα ο Μάκης, ο μάγκας, με τη συρτή φωνή θυμάμαι μου έλεγε:

«Αυτή να τη προσέχεις… είναι υστερόβουλη. Είναι ιδιοτελής. Θα σε πουλήσει πανταχόθεν»

και εγώ του έλεγα:

«Μάκη που έμαθες τέτοιες λέξεις;»

και ο Μάκης έλεγε:

«αυτή όταν σε χρειαστεί θα γυρίσει…»

και εγώ του έλεγα:

«Μάκη, αγόρι μου, αυτό θέλουμε. Να γυρίσει. Αυτό δε θέλουμε;»

Δυο λόγια από το σκηνοθέτη

Σε έναν κόσμο που όσο μεγαλώνει, μικραίνει, η διαχείριση της φιλίας, της αγάπης, των οικογενειακών σχέσεων, της αποτυχίας των ονείρων και γενικότερα της απώλειας, φαντάζουν αδιαπέραστα βουνά που τα φρουρούν ανίκητοι στρατοί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με χιούμορ. Και όπως λέει ο αγαπημένος μου ήρωας στις βόλτες του με το ποδήλατο: «θα ‘ρθούμε και αύριο; ε ναι δε θα ‘ρθούμε; θα ‘ρθούμε. Και ας με λένε τρελό. Εγώ δεν είμαι τρελός. Εγώ αγάπησα. Εμένα η ψυχική μου νόσος είναι η αγάπη». Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος δημιούργησε και ενσαρκώνει επί σκηνής, έναν σύγχρονο ήρωα, που έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, προσπαθώντας να καταλάβει, τί είναι ακριβώς αυτό που του συμβαίνει και πως μπορεί να δώσει μία λύση. Σε αυτή την αναζήτηση «αναβλύζουν απλόχερα» λέξεις και έννοιες όπως οικογένεια, φιλία, σχέσεις αλλά και βουλκανισμός και κολοκυθοκορφάδες. Μέσα από το χιούμορ και τον κλαυσίγελο προσπαθεί να δώσει απάντηση στο αιώνιο ερώτημα των απανταχού πληγωμένων… Ή μήπως είναι δύο τα ερωτήματα;

Γιάννης Πανουτσόπουλος – βιογραφικό

Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος γεννήθηκε το 1981 στην Πάτρα. Σπούδασε Μηχανικός Αυτοματισμών στο ΤΕΙ Πειραιά. Ζει και εργάζεται στην Πάτρα ως προγραμματιστής και είναι ιδιαίτερα ενεργός στον καλλιτεχνικό χώρο (λογοτεχνία, ποίηση, υποκριτική). Το πλέον πρόσφατο έργο του είναι η συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Ουδέν μένει» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τύρφη (2025). Επίσης, από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη κυκλοφόρησε η συλλογή με τίτλο «Ο Ζορό δεν έχει δίπλωμα για διαστημόπλοιο» (2016) και από τις εκδόσεις Αμείλιχος η συλλογή «Ο χρόνος είναι κύμα» (2021). Το θεατρικό του έργο «Ζωή χωρίς Κυριακή» (2023) που κυκλοφορεί σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Απαρσις (2024) και ο μονόλογός του «Η Τέως» που συμπεριλήφθηκε στο συλλογικό έργο «Μονόλογοι και περί μονολόγων» της Ένωσης Ελλήνων Σεναριογράφων βραβεύθηκαν αμφότερα. Γράφει ποίηση και ιστορίες μικρής φόρμας σε ηλεκτρονικά περιοδικά όπως fractal, tetartoPress, κ.α. Συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις και σε βραδιές slam / spoken word ποίησης. Έχει παίξει στις παραστάσεις: Όχι και τόσο Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, θέατρο Καταπακτή, 2024, Bad Eggs. Αντιγόνης Διάλογοι, θέατρο ACT, 2024, θεατρική ομάδα Bad Eggs. Το κλουβί με τις τρελές, θέατρο ACT, 2023, σκηνοθεσία Ιωάννης Αναστασόπουλος. Αριστοφάνish, θέατρο ACT, 2023, θεατρική ομάδα Bad Eggs. Ποιητές επί σκηνής, θέατρο ACT, 2022, σκηνοθεσία Τηλέμαχος Τσαρδάκας.

Διακρίσεις – βραβεία

Έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Για το θεατρικό του έργο «Ζωή χωρίς Κυριακή», βραβεύτηκε από το Outreach project 3, του σκηνοθέτη Κώστα Θεωνά. Το έργο εκδόθηκε σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Άπαρσις το 2024. Για τον θεατρικό του μονόλογο «Η τέως», διασκευή του ομότιτλου διηγήματος από τη συλλογή διηγημάτων «Ο χρόνος είναι κύμα», απέσπασε το πρώτο γενικό βραβείο, το βραβείο ερμηνείας (ερμήνευσε ο ίδιος), και έπαινο κειμένου, στον 3ο Διαγωνισμό Μονολόγου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Εκδοση σε συλλογικό τόμο «Μονόλογοι και περί μονολόγων» (2025). Η θεατρική ομάδα «Ανάμεσα στο φως και την σκιά» το καλοκαίρι του 2021 παρουσίασε τρεις performance παραστάσεις από διηγήματα της συλλογής «Ο Ζορό δεν έχει δίπλωμα για διαστημόπλοιο» και το 2026 αναμένεται η ταινία μικρού μήκους «Ο Μιχαήλ γνωρίζει το Μιχάλη» γυρισμένη στα Χανιά με κείμενα από τη συλλογή «Ο χρόνος είναι κύμα».

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Φωτογραφίες: Φώτης Αθανασόπουλος

Ερμηνεύει: Γιάννης Πανουτσόπουλος

Info:

Δευτέρα 19/1 – Δευτέρα 26/1 – Δευτέρα 2/2 – Δευτέρα 9/2

Στις 21:30

Στο θέατρο ACT (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα)

Εισιτήρια: 10 € γενική είσοδος

Πληροφορίες: 6936122263 – 2610272037

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-prigkipas-tis-opisthogonias

